Αιγάλεω: Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη – Έκκληση για μάρτυρες

Διαπιστώθηκε ποιο όχημα εγκατέλειψε τους δύο ανθρώπους νεκρούς στην άσφαλτο. Η έκκληση των Αρχών.

Την Κυριακή 12.12.2021 και περί ώρα 02.40΄, επί του παραδρόμου της Λ. Κηφισού στο ύψος του ο.α. 10, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο Αιγάλεω, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου όχημα αγνώστων στοιχείων, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα δύο πεζούς και στη συνεχεία εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος.

Όπως διαπιστώθηκε σε έρευνα που αφορά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη, και το θανάσιμο τραυματισμό δύο πεζών, από τα μέχρι σήμερα συλλεχθέντα στοιχεία, διερευνάται η εμπλοκή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας PEUGEOT, μοντέλου 208, χρώματος λευκού, με πανοραμική οροφή, το οποίο φέρει υλικές ζημιές στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα και στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (παρ-μπριζ) και έχει σπασμένο το εμπρόσθιο δεξιό φωτιστικό σώμα (φανάρι).

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω τροχαίο δυστύχημα, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 210–5788600, 210-5788611, 210-5788601 και 210-5788619.

