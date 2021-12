Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ. Δείτε σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν και πόσες νέες μολύνσεις τις προηγούμενες 24 ώρες.

Αυξήθηκε κατά πολλές δεκάδες την Παρασκευή, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ, ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής 4.766 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 4.766 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 25 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά τα 1453 διαγνώστηκαν στην Αττική, ενώ στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 825 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αχαΐας

Ηρακλείου

Κοζάνης.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

