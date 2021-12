Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με έναν θάνατο που φέρνει ανατροπές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, “Ήλιος”, την εβδομάδα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ανατροπές και αναπάντεχα γεγονότα, διαρκείς ανακατατάξεις στην πλοκή, στις εξελίξεις, τις αποκαλύψεις και την καθημερινότητα των ηρώων της σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, φέρνουν τα νέα επεισόδια, που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, μετά το "5Χ5" με τον Μάρκο Σεφερλή και ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 71

Η Αλίκη δέχεται άμεσες απειλές από την δικηγόρο του εργοστασίου να σταματήσει την έρευνα. Ο Δημήτρης αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση, αλλά ο πόλεμος που ανοίγει φαίνεται πολύ σκληρός. Η Λήδα ανησυχεί πολύ για την έκβαση της υγείας του Χάρη, αφού οι μέρες περνούν εις βάρος του και τα χρήματα που απαιτούνται για τη θεραπεία του δεν έχουν βρεθεί. Ο Διοικητής παρενοχλεί ανοιχτά πια την Σοφία, ενώ φαίνεται πως εμπλέκεται και στην υπόθεση του εργοστασίου, κάτι που τον φέρνει άμεσα αντιμέτωπο με τον Δημήτρη. Ο Ιάσωνας φιλοξενείται στο σπίτι της Αλίκης, σε μια προσπάθεια της οικογένειας να του συμπαρασταθεί. Η Αθηνά δέχεται νέα επίθεση, ενώ αγνοεί ότι κινδυνεύει από δύο διαφορετικά μέτωπα.

ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 72

Η Νέλλη και ο Μιχάλης κινδυνεύουν από μια πυρκαγιά που ξεσπάει στη φάρμα. Η Αλίκη πιστεύει πως πίσω από την πυρκαγιά κρύβεται το εργοστάσιο χρωμάτων. Θέλοντας να τους ξεσκεπάσει, μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Η Αθηνά, προκειμένου να απαλλαγεί οριστικά από το Στέφανο, παίρνει μια απόφαση που κανείς δεν ξέρει τι συνέπειες θα έχει. Ο Δημήτρης δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον Στέφανο που του ζητάει κάτι αδιανόητο… Κι ενώ τα περιθώρια χρόνου στενεύουν για τον Χάρη, η γιαγιά του πιέζεται από τον Πέρη να δεχτεί τα χρήματα που της προσφέρει για τη θεραπεία που χρειάζεται ο εγγονός της. Ο Διονύσης και η Λένα βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ η Σοφία συλλαμβάνεται…

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 73

Ο Δημήτρης προσπαθεί να συγκρατήσει τον Χρήστο που είναι έξω φρενών για την άδικη σύλληψη της Σοφίας. Ο Χάρης περιμένει τον Πέρη για να υπογράψει την επιταγή. Ο Πέρης, όμως, δεν εμφανίζεται ποτέ... Η Αθηνά μαθαίνει από τον Δημήτρη τι ζητάει ο Στέφανος απ’ αυτήν… Μία γυναίκα βρίσκεται στο γραφείο του Χρήστου προκειμένου να κάνει μία καταγγελία. Εκεί βλέπει τον Διοικητή και αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον βιαστή της. Η Αθηνά αποφασίζει να μπει η ίδια μπροστά για να καταφέρουν να συλλάβουν τον Στέφανο…

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 74

Ο Νικήτας και η Λήδα βρίσκονται σε αδιέξοδο, αφού μετά τον θάνατο του Πέρη, η ελπίδα να βρεθούν τα λεφτά για τη θεραπεία του Χάρη, απομακρύνεται. Αποφασίζουν, με τη βοήθεια της Αθηνάς, να κάνουν κάτι πραγματικά παράτολμο… Η Αλίκη συνεχίζει τον αγώνα της κατά του εργοστασίου, χωρίς όμως να βρίσκει την στήριξη της πλειοψηφίας των κτηνοτρόφων, ενώ διαπιστώνει πως κάποιοι την παρακολουθούν. Ο Μιχάλης και η Νέλλη αποφασίζουν να την βοηθήσουν και ανακαλύπτουν κάτι που ανατρέπει τα πάντα… Ο Ιάσωνας δείχνει να έχει μετανιώσει για τον χωρισμό του με την Ελένη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 75

Τα Χριστούγεννα φτάνουν και τα συναισθήματα όλων είναι ανάμεικτα… Η Αλίκη προσπαθεί να μεταδώσει στα παιδιά της το εορταστικό πνεύμα μια και είναι τα πρώτα τους Χριστούγεννα χωρίς τον Φίλιππο. Παράλληλα, μάταια πασχίζει να πείσει τους κτηνοτρόφους για τα επικίνδυνα σχέδια του εργοστασίου. Η γυναίκα που μολύνθηκε χάνει τη ζωή της και η Αλίκη, παρά τις αντιρρήσεις του Δημήτρη, παίρνει μια παράτολμη απόφαση με άγνωστες γι’ αυτήν συνέπειες. Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι ο κλοιός στενεύει γύρω του και καταφεύγει σε ένα επικίνδυνο σχέδιο για να καταφέρει να φύγει, παίρνοντας μαζί του και την Αθηνά… Ο Διοικητής κρατά όμηρο την Σοφία, προκειμένου η Αθηνά να υποκύψει στα σχέδια του Στέφανου... Κανείς τους δεν υποψιάζεται τις αληθινές προθέσεις του Διοικητή, μέχρι που μια νέα μαρτυρία έρχεται να τα ανατρέψει όλα…

#Hlios

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μπουρλά: Την άνοιξη το χάπι κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Κορονοϊός - Ροζίτα Σώκου: διασωληνώθηκε η κόρη της (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Χαραλαμπόπουλος για Σταμάτη: δεν υπάρχει λόγος για διχασμό (βίντεο)