“Θεματοφύλακες του Συντάγματος” : Εισαγγελική έρευνα για εισβολή μέλους σε ΚΕΠ

Ο άνδρας απαιτούσε να ελέγξει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού των υπάλληλων και τα rapid test τους

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για επεισόδιο που είδε το τελευταίο 24ωρο το φως της δημοσιότητας σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη Θεσσαλονίκη, με "πρωταγωνιστή" άνδρα, φερόμενο ως μέλος της αυτοαποκαλούμενης ομάδας "Θεματοφύλακες του Συντάγματος".

Ο συγκεκριμένος άνδρας απαιτούσε να ελέγξει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού των υπάλληλων και τα rapid test τους, επειδή ο ίδιος ήταν ανεμβολίαστος.

Με βάση σχετικά δημοσιεύματα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ζήτησε από τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας (τετελεσμένης και σε απόπειρα) και της διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, με επιθετικό τρόπο και με το γνωστό επιχείρημα της «εσχάτης προδοσίας», λόγω εφαρμογής των μέτρων της πανδημίας, ο άνδρας βιντεοσκοπεί τον «έλεγχο» που απαιτεί να κάνει σε υπάλληλο του ΚΕΠ, επειδή αρχικά του απαγορεύτηκε η είσοδος και του ζήτησαν να φέρει rapid test για να εισέλθει στο ΚΕΠ.

