Πάπας Φραγκίσκος: τα 85ά γενέθλιά του γιορτάζει η Ιταλία (εικόνες)

Όλος ο κόσμος στην Ιταλία γιορτάζει τα γενέθλια του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο πάπας Φραγκίσκος γιορτάζει σήμερα τα 85ά γενέθλια του. Όπως κάνει πάντα την ημέρα αυτή ακολουθεί το συνηθισμένο του πρόγραμμα. Από το πρωί, όμως, αμέτρητοι πιστοί θέλησαν να του ευχηθούν, με κάθε τρόπο. Μέσω διαδικτύου, από την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai ή και με ένα απλό, παραδοσιακό γράμμα.

Σύμφωνα με την καθολική εφημερίδα L' Avvenire (Λ' Αβενίρε), από τους πρώτους που είπαν «χρόνια πολλά» στον Φραγκίσκο, ήταν και τα ξαδέρφια του, τα οποία ζουν στην περιφέρεια Πεδεμόντιο στην βορειοανατολική Ιταλία, με πρωτεύουσα το Τορίνο. Ως γνωστόν, ο πάπας Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο είναι ιταλικής καταγωγής.

Παράλληλα, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα Mediaset και Sky Italia πρόκειται να μεταδώσουν απόψε ειδικά αφιερώματα στον «πάπα των φτωχών», με ιδιαίτερη αναφορά στην αμεσότητα και στην ανθρωπιά του.

Στην εκπομπή του τηλεοπτικού καναλιού Canale 5 (όμιλος Μediaset) o ποντίφικας θα συναντήσει και θα συνομιλήσει στο Βατικανό με τέσσερις ανθρώπους που υπέφεραν, λάθεψαν, διάλεξαν την οδό της κοινωνικής προσφοράς: έναν ισοβίτη, έναν άστεγο, ένα δεκαεπτάχρονο «λυκόπουλο» και μια γυναίκα, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

