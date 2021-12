Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν - Βόρεια Κορέα: Απαγόρευσε το γέλιο για 11 ημέρες

Πένθος στη Βόρεια Κορέα για την επέτειο θανάτου του Κιμ Γιονγκ Ιλ

Στους Βορειοκορεάτες απαγορεύτηκε να γελούν ή να πίνουν για 11 ημέρες για να τιμήσουν τη δέκατη επέτειο από τον θάνατο του πρώην ηγέτη της Βόρειας Κορέας και πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Οι κυβερνητικές αρχές διέταξαν το κοινό να μην δείχνει κανένα σημάδι ευτυχίας, όσο η Βόρεια Κορέα τιμά τη μνήμη του θανάτου του.

Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ κυβέρνησε τη Βόρεια Κορέα από το 1994 μέχρι τον θάνατό του το 2011 και στη συνέχεια τον διαδέχθηκε ο τρίτος και νεότερος γιος του, ο σημερινός ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν .

Τώρα, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, οι Βορειοκορεάτες αναγκάζονται να τηρήσουν την 11ήμερη περίοδο πένθους όπου δεν επιτρέπεται να γελούν ή να πίνουν αλκοόλ .

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου πένθους, δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ, να γελάμε ή να συμμετέχουμε σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες», δήλωσε ένας Βορειοκορεάτης από τη βορειοανατολική συνοριακή πόλη Sinuiju στο Radio Free Asia (RFA) .

Κόσμος συγκεντρώνεται σε εκδήλωση για τη 10η επέτειο του θανάτου του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ στην Πιονγκγιάνγκ της Βόρειας Κορέας από την Τετάρτη.

Η πηγή πρόσθεσε ότι οι Βορειοκορεάτες δεν επιτρέπεται να πάνε για ψώνια στις 17 Δεκεμβρίου - την επέτειο του θανάτου του Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Πρόσθεσαν: «Στο παρελθόν πολλοί άνθρωποι που πιάστηκαν να πίνουν ή ήταν σε κατάσταση μέθης κατά την περίοδο του πένθους συνελήφθησαν και αντιμετωπίστηκαν ως ιδεολογικοί εγκληματίες. Τους πήραν και δεν τους ξαναείδαν.

«Ακόμα κι αν το μέλος της οικογένειάς σας πεθάνει κατά την περίοδο του πένθους, δεν επιτρέπεται να κλάψετε δυνατά και το σώμα πρέπει να βγει έξω αφού τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γιορτάσουν ούτε τα δικά τους γενέθλια αν πέσουν μέσα στην περίοδο του πένθους ».

Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 17 Δεκεμβρίου 2011 σε ηλικία 69 ετών αφού κυβέρνησε τη χώρα για 17 χρόνια σε μια βάναυση και κατασταλτική δικτατορία.

Ενώ η περίοδος πένθους που πραγματοποιείται κάθε χρόνο για τον Κιμ Γιονγκ Ιλ είναι συνήθως 10 ημέρες, φέτος θα είναι 11 ημέρες για να σηματοδοτηθεί η δέκατη επέτειος από τον θάνατό του.

Μια άλλη πηγή, κάτοικος της νοτιοδυτικής επαρχίας South Hwanghae, είπε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν να προσέχουν τους ανθρώπους που δεν φαίνονται σωστά αναστατωμένοι κατά τη διάρκεια της περιόδου πένθους.

Είπαν στο RFA: «Από την πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου, θα έχουν ειδικό καθήκον να καταπολεμήσουν όσους βλάπτουν τη διάθεση του συλλογικού πένθους.

''Είναι ένα μήνα ειδικό καθήκον για την αστυνομία. Άκουσα ότι οι αρχές επιβολής του νόμου δεν μπορούν να κοιμηθούν καθόλου ».

Η πηγή πρόσθεσε επίσης ότι ομάδες πολιτών και κρατικές εταιρείες έχουν λάβει εντολή να φροντίζουν όσους βρίσκονται σε φτώχεια την περίοδο του πένθους, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια επισιτιστική κρίση.

Είπαν: «Η κοινωνική τάξη και ασφάλεια πρέπει να διασφαλιστεί, επομένως οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για τη συλλογή τροφίμων για να δώσουν στους κατοίκους και τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να έρθουν στη δουλειά λόγω έλλειψης τροφίμων.

«Οι κάτοικοι πρέπει επίσης να συνεργαστούν για να βοηθήσουν τους kotjebi ,τους επαίτες του δρόμου της Βόρειας Κορέας

Ο ανώνυμος κάτοικος πρόσθεσε ότι το πένθος για τον Κιμ Γιονγκ Ιλ και τον πατέρα του Κιμ Ιλ Σουνγκ επηρεάζει την καθημερινότητα του Βορειοκορεάτη.

Είπαν: «Ελπίζω απλώς ότι η περίοδος πένθους για τον Κιμ Γιονγκ Ιλ θα μειωθεί σε μία εβδομάδα, όπως και η περίοδος πένθους για τον Κιμ Ιλ Σουνγκ.

«Οι κάτοικοι παραπονιούνται ότι οι ζωντανοί αναγκάζονται να θρηνήσουν αυτούς τους δύο νεκρούς μέχρι θανάτου».

Τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ κυβέρνησαν τη Βόρεια Κορέα από τότε που ο Κιμ Ιλ Σουνγκ ίδρυσε τη χώρα το 1948. Όταν ο Κιμ Ιλ Σουνγκ πέθανε το 1994, ο μεγαλύτερος γιος του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, κληρονόμησε την εξουσία.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ο τρίτος και νεότερος γιος του Κιμ Γιονγκ Ιλ και ανέλαβε την εξουσία μετά το θάνατο του πατέρα του το 2011.

Για να τιμήσουν τη δέκατη επέτειο από τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ, διάφορες επαρχίες σε όλη τη Βόρεια Κορέα διοργανώνουν εκθέσεις φωτογραφίας του και πραγματοποιούν συναυλίες στη μνήμη του.

«Η ομάδα διαλέξεων και προπαγάνδας των παλιών στρατιωτών, που αποτελείται από απολυμένους στρατιωτικούς στα 50 και τα 60 τους, επισκέπτεται κάθε εργοστάσιο, εταιρεία και μονάδα παρακολούθησης της γειτονιάς για να εκπαιδεύσει τον κόσμο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του Κιμ Γιονγκ Ιλ», είπε μια τρίτη πηγή. RFA.

Μια κάτοικος από την κομητεία Puryong είπε ότι οι διαλέξεις και οι παραστάσεις είχαν ήδη ξεκινήσει εκεί που ζει.

Είπε: «Ήρθαν και τραγούδησαν τραγούδια που επαινούσαν τον Κιμ Γιονγκ Ιλ και έκαναν μια σύντομη διάλεξη για το μεγαλείο και τα επιτεύγματά του.

«Πιθανώς θα ήταν καλύτερη ιδέα να προμηθεύσουμε τους κατοίκους με κάρβουνο ή καυσόξυλα για να περάσουν τον χειμώνα παρά με διαλέξεις και προπαγάνδα, που είναι πραγματικά τόσο χρήσιμα όσο ένας παπαγάλος που μιλάει».

Η εξαθλιωμένη Βόρεια Κορέα υφίσταται πολλαπλές σειρές διεθνών κυρώσεων για τα πυρηνικά της όπλα και τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της και εδώ και καιρό υποφέρει από χρόνιες ελλείψεις τροφίμων.

Η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική της κρίση εδώ και χρόνια, που πλήττεται τόσο από τις κυρώσεις όσο και από τον αυτοεπιβληθέν αποκλεισμό της από τον κορωνοϊό.

Τους τελευταίους μήνες, οι φωτογραφίες του ηγέτη έδειξαν την οξεία απώλεια βάρους του, «παίζοντας στην εικόνα της Κιμ ότι είναι πιο υπόλογη στον κόσμο», σύμφωνα με την Jenny Town, ανώτερη συνεργάτιδα στο Stimson Center.

Η επίσημη Κορεατική Κεντρική Τηλεόραση μετέδωσε μια σπάνια συνέντευξη ενός πολίτη που δεν κατονομάζεται λέγοντας ότι ο κόσμος ήταν «συντετριμμένος» για την αλλαγή στη σωματική του διάπλαση και ότι «όλοι μόλις άρχισαν να κλαίνε» στη θέα του Κιμ.

πηγή: dailymail.com

