Κοινωνία

Θύμα βιασμού και διαδικτυακού διασυρμού: είναι εγκληματικό! Μιλήστε! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρή που όντας ανήλικη έπεσε θύμα βιασμού και διαπόμπευσης στέλνει το δικό της μήνυμα τους θύτες και τα θύματα.

Της Λίλιαν Τσουρλή

«Αν είσαι ένα από τα καθίκια που βλέπεις παράνομο πορνό, να ξέρεις ότι έχω τεράστια επιθυμία να σε τελειώσω για τον πόνο που μου έχεις προσφέρει», είναι το μήνυμα που στέλνει η 22χρονη Αρετή Παληού, θύμα διαδικτυακού διασυρμού.

Η 22χρονη σήμερα Αρετή στα 14 της έπεσε θύμα βιασμού και στη συνέχεια διαπόμπευσης στο διαδίκτυο από έναν αρκετά μεγαλύτερο άντρα από αυτήν. Η υπόθεσή της, αφού πήρε την απόφαση να μιλήσει βρίσκεται πια στις δικαστικές αίθουσες

«Στο σκοτεινό διαδίκτυο θα έχετε δει πολλές φωτογραφίες μου χωρίς πρόσωπο, γυμνές τις έχει ποστάρει ο βιαστής μου. Είναι εγκληματικό αυτό όταν κάτι γίνεται χωρίς τη θέληση μας. Αν φοβόσαστε να μιλήσετε ανοιχτά μιλήστε σαν εμένα. Εγώ απευθύνθηκα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο και μπορώ να σας στηρίξω».

Και η Αρετή είχε φτάσει ένα βήμα πριν από την αυτοκτονία, αλλά κατάφερε να σταθεί στα ποδιάς της και να ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου για την τιμωρία του βιαστή της αλλά και τη στήριξη όλων των γυναικών.

Την ίδια ώρα, ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 46χρονο, επειδή ανήρτησε δύο βίντεο στο διαδίκτυο με την πρώην ερωτική του σύντροφο, χωρίς να το γνωρίζει η ίδια.

«Αισθάνομαι εν μέρει δικαιωμένη όσον αφορά την ποινική απόφαση. Θα προσφύγω και στα πολιτικά δικαστήρια για αποζημίωση. Πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο και να γίνουν αυτές οι πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε το θύμα.

Η 48χρονη γυναίκα είχε περιστασιακή σχέση με τον 46χρονο. Εκείνος της πρότεινε να βιντεοσκοπήσουν προσωπικές τους στιγμές, εκείνη δέχθηκε με την προϋπόθεση ωστόσο να μην διαρρεύσει πουθενά κάτι που δεν τήρησε, ωστόσο στο άκουσμα της υπόθεσης της 30χρονης με τον Παναγιωτόπουλο αντέδρασε.

«Παρόλο που η δικιά μου υπόθεση με τα επίμαχα βίντεο ήταν 2018-2019, ξύπνησαν μνήμες, αναλογιζόμενη τι είχα περάσει η ίδια. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στη συγκεκριμένη γυναίκα. Όσες γυναίκες έχουν πάθει κάτι ανάλογο να μιλήσουν να μη φοβηθούν τίποτα. Να μην σωπάσουν», έστειλε το μήνυμα η 48χρονη.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος δέχθηκε ότι ανήρτησε τα ροζ βίντεο στο πρώτο σάιτ, αλλά δήλωσε αθώος για την περαιτέρω αναδημοσίευση. Άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.





Ειδήσεις σήμερα:

Κιμ Γιονγκ Ουν - Βόρεια Κορέα: Απαγόρευσε το γέλιο για 11 ημέρες

Εμβόλιο: πλατφόρμα του ΠΙΣ για γιατρούς και κατ’οίκον εμβολιασμό

Αθήνα: Εντυπωσιακή εικόνα από το δορυφόρο Copernicus Sentinel-2