Τιτανικός: έκθεση με αντικείμενα και άγνωστες ιστορίες (βίντεο)

Εκατοντάδες αντικείμενα επιβατών που διασώθηκαν και άλλων που πνίγηκαν φέρνουν στο φως άγνωστες ιστορίες ανθρώπων από το διασημότερο ναυάγιο της ιστορίας.

Μία έκθεση με πάνω από 200 αντικείμενα που βρέθηκαν μέσα στον Τιτανικό «γέννησε» η 40ετής έρευνα του ιστορικού Claes-Goran Wetterholm.

Τα εκθέματα θα έχουν την ευκαιρία να δουν, κάποια για πρώτη φορά, οι κάτοικοι και επισκέπτες του Λονδίνου.

Νυχτικό που φορούσε επιζήσασα από την πρώτη θέση, ημερολόγιο Φινλανδού επιβάτη, ένα ζευγάρι παπούτσια κοριτσιού της τρίτης θέσης , είναι μερικά από τα 700 αντικείμενα των σχεδόν 2.200 επιβατών, του πλοίου που το 1912 συγκρούστηκε σε παγόβουνο και τώρα εκθέτονται.

Μεταξύ των εκθεμάτων είναι και ανακατασκευασμένα τμήματα του εσωτερικού του πλοίου, σε φυσικό μέγεθος, όπως ο γυάλινος διάδρομος που ένωνε την πρώτη με την τρίτη θέση.

Μέσα από την έκθεση αποκαλύπτονται και τραγικές ιστορίες, όπως αυτή ενός πλούσιου Ισπανού επιβάτης, που έβαλε τη σύζυγο και την υπηρέτριά του σε λέμβο, για να επιστρέψει στο πλοίο και να βοηθήσει άλλους να σωθούν. Η σορός του δεν αναγνωρίστηκε ποτέ και το πτώμα του μπορεί να μην έχει καν βρεθεί, όπως το σμόκιγκ του Βικτόρ Πενιάσκο (Victor Penasco), είναι εκεί για να θυμίζει την ιστορία του.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την άνοιξη του 2022, ενώ τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό.

