Τουρκία: δεκάδες νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ

Συλλήψεις μετά τους θανάτους και τους νοσηλευόμενους που κατανάλωσαν νοθευμένο αλκοόλ.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αφότου κατανάλωσαν νοθευμένο αλκοόλ στην Κωνσταντινούπολη, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του κυβερνήτη, που πρόσθεσε πως τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση.

Οι τουρκικές αρχές ενέτειναν πρόσφατα τις επιχειρήσεις κατά του παράνομου αλκοόλ ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, πραγματοποιώντας πολλές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και βάζοντας στο στόχαστρό τους πωλητές και διανομείς.

Σε μια ανακοίνωση, το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανέφερε πως 11 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν ξένης υπηκοότητας, όπως επίσης και πέντε από εκείνους που νοσηλεύονται. Συνολικά, 46 άνθρωποι έχουν εισαχθεί στο νοσοκομεία έχοντας υποστεί δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Οι τιμές στα αλκοολούχα ποτά στις αγορές, τα εστιατόρια και τα μπαρ έχουν εκτοξευτεί τους τελευταίους μήνες λόγω της υψηλής φορολογίας και την αύξησης του πληθωρισμού.

