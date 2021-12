Οικονομία

ΝΟΤΑΜ: με αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους και για πόσο ισχύει το μέτρο. Αναλυτικά όλα τα μέτρα για τα ταξίδια προς την Ελλάδα.

Νέες αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού, με αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού για όλους τους ταξιδιώτες από 5 ετών και άνω.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό, τις νέες προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα που θα τεθούν σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου 2021 έως την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 καθώς και της παραλλαγής «Όμικρον» (μετάλλαξη της Μποτσουάνα) προβλέπουν τα ακόλουθα:

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και της εμβολιαστικής τους κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Τα νέα μέτρα θα ισχύουν και για παιδιά από πέντε (5) ετών και άνω.

Ειδικότερα μετά την ανωτέρω προϋπόθεση για τεστ άφιξης στην Ελλάδα από όλους του ταξιδιώτες εξωτερικού οι αεροπορικές οδηγίες που θα ισχύουν έως 10/1/22 διαμορφώνονται ως εξής:

Απαγορεύσεις υπηκόων από τρίτες χώρες: Σύμφωνα με την νέα αεροπορική οδηγία παραμένει σε εφαρμογή η απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ε. Ε και της Συμφωνίας Σένγκεν συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους. Εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 42 χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ιαπωνία, Λίβανος, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ιορδανία, Μολδαβία, Μπρουνέι, Άγιος Μαρίνος, Ανδόρρα, Βατικανό, Μονακό, Τουρκία, Αργεντινή, Ινδία, Ουρουγουάη, Σουλτανάτο του Ομάν, Χιλή, Μεξικό, Κόσοβο* και Κινεζική Ταϊπέι**.

Τι ισχύει για το PLF: Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr οποιαδήποτε ώρα πριν την αναχώρηση της πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Έλεγχοι σε παιδιά από πέντε (5) ετών και άνω: Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από πέντε (5) ετών και άνω.

Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών: Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Αν το rapid test είναι θετικό άμεσα θα γίνεται επαναληπτικός έλεγχος με PCR test. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 10 μέρες, ενώ αν ο επιβάτης εξωτερικού είναι εμβολιασμένος και το rapid test κατά την άφιξή του δείξει ότι είναι θετικός στη νόσο θα παραμένει σε απομόνωση για 7 μέρες. Και στις δύο περιπτώσεις ( 10 ή 7 μέρες προσωρινού περιορισμού), προκειμένου να γίνει άρση της καραντίνας τα πρόσωπα υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους. Όλοι οι επιβάτες εξωτερικού πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών της χώρα μας.

Αεροπορική οδηγία για υπηκόους Αργεντινής, Ρωσίας, Ινδίας, Ουρουγουάης, Σουλτανάτου του Ομάν, Μεξικού και Χιλής: Οι μόνιμοι κάτοικοι των συγκεκριμένων τρίτων χωρών, εκτός όλων των άλλων προϋποθέσεων εισόδου στην Ελλάδα που προβλέπονται από την αεροπορική οδηγία πτήσεων εξωτερικού, θα εισέρχονται στη Χώρα με την πρόσθετη προϋπόθεση να υποβάλλονται στο αεροδρόμιο άφιξης υποχρεωτικά σε τεστ (pcr ή rapid) ανεξάρτητα από την εμβολιαστική τους κατάσταση.

Υποχρεωτικό τεστ στην άφιξη για ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, από τις ακόλουθες 16 χώρες: Επιβάτες πτήσεων που προέρχονται από Αίγυπτο, Αλβανία, Αργεντινή, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γεωργία, Κούβα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Κίνα, Λιβύη, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Πακιστάν, Ρωσία και Τουρκία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα τους, θα υποβάλλονται στο αεροδρόμιο άφιξης υποχρεωτικά σε τεστ. Αν το rapid test είναι θετικό άμεσα θα γίνεται επαναληπτικός έλεγχος με PCR test. Η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία θα ισχύει μόνο για επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί καθώς υπάρχει εξαίρεση για τους ταξιδιώτες/επιβάτες που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει από Covid-19.

Αεροπορική οδηγία πτήσεων εξωτερικού για ταξιδιώτες από χώρες της Ν. Αφρικής, παραμένουν οι αυστηροί περιορισμοί για είσοδο στην Ελλάδα: Ειδικά για επιβάτες που η πτήση τους έχει ξεκινήσει από Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ελλάδα. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται μόνο Έλληνες υπήκοοι, τα μέλη των οικογενειών τους και πολίτες άλλων κρατών που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού τους.

2) Οι ξένοι υπήκοοι των οποίων οι πτήσεις ξεκινούν από τις εννέα (9) χώρες της Αφρικής, για να γίνουν δεκτοί στην Ελλάδα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει άδεια από τις κατά τόπους Πρεσβείες, Προξενεία και Προξενικές Αρχές άλλων χωρών, που εκπροσωπούν την χώρα μας σε περίπτωση απουσίας Ελληνικής Πρεσβείας.

3) Όλοι οι ταξιδιώτες από τις εννέα (9) χώρες της Αφρικής θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε έλεγχο με τεστ (rapid test) για τον Covid-19 κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα.

4) Μετά την είσοδο στη χώρα θα επιβάλλεται περιορισμός, καραντίνα δέκα (10) ημερών, σε ορισμένο από τις αρμόδιες αρχές ξενοδοχείο καραντίνας και επανέλεγχος των επιβατών με την παρέλευση του δεκαημέρου και λήξη της καραντίνας με την προϋπόθεση αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR).

5) Οι εξαιρέσεις για τους συγκεκριμένους επιβάτες από τις εννέα (9) χώρες της Αφρικής δεν απαλλάσσουν τους ταξιδιώτες από οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση εισόδου στην Ελλάδα που ήδη ισχύει.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική: Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Επίσης οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού. Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση παραβίασης φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδα τους.

Μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί θα ισχύουν οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού όπως έχουν δημοσιευτεί με το Δελτίο Τύπου της ΥΠΑ στις 10/12/21 καθώς για το διήμερο από σήμερα έως τις 19/12/21 δόθηκε παράταση των υφιστάμενων notams.

Σημειώσεις:

*Κόσοβο (η ονομασία αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΗΕ) 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ) σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου).

** Κινεζική Ταϊπέι (δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από την Ελλάδα).

Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τους εννέα (9) προορισμούς της Αφρικής που αναφέρει η notam, η διαδικασία ιχνηλάτησης της χώρας αναχώρησης για τελική άφιξη στην Ελλάδα θα γίνεται με την γνωστή μέθοδο που προβλέπει το πρωτόκολλο του PLF. Δηλαδή όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr., παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο αναχώρησης και με την συνολική διαδρομή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα κατά της έμφυλης βίας (εικόνες)

Πυροβολισμοί στην Γλυφάδα με έναν τραυματία

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: χιόνια, βροχές, βοριάδες και παγωνιά το Σάββατο