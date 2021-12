Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα δεν κατατέθηκε στο Μαξίμου ή στο Υπουργείο Υγείας

Μετωπική σύγκρουση του Υπ. Υγείας με τον Παύλο Πολάκη στην Βουλή για τις κλίνες ΜΕΘ και τους διασωληνωμένους ασθενείς εκτός Εντατικής, τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα.

«Στο υπουργείο Υγείας δεν υπάρχει η μελέτη Τσιόδρα – Λύτρα», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού 2022.

«Αναζήτησα τα πρωτόκολλα και δεν υπάρχει κατάθεση της συγκεκριμένης μελέτης. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως γνώση στο Μαξίμου για τη συγκεκριμένη μελέτη», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.

Απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην κριτική της ό,τι για κάθε άνθρωπο που δεν είναι σε κλίνη ΜΕΘ, την ευθύνη φέρει ο κ. Μητσοτάκης, ρώτησε εάν για τους «78 ασθενείς που έμειναν εκτός ΜΕΘ, στην "ενδεικτική ημερομηνία" της 18ης Ιανουαρίου, έχει ευθύνη η κυβέρνηση». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης απάντησε από το έδρανό του ότι «πάντα έχει ευθύνη αυτός που κυβερνά», με τον κ. Πλεύρη να διευκρινίζει ότι αυτό συνέβη το 2017, «οπότε εσείς ήσασταν υπεύθυνος» και τον κ. Πολάκη να ακούγεται να λέει ότι «έτσι είναι». Ο κ. Πλεύρης είπε επίσης ότι στις 25/7/17 υπήρχαν 150 κλίνες ΜΕΘ, πλήρως εξοπλισμένες, που δεν λειτουργούσαν.

Ο Υπ. Υγείας σημείωσε επίσης ό,τι «μελέτες υπήρχαν και το διάστημα της κυβέρνησης Τσίπρα, όπως αυτή της 27ης/10/2016, για την πανδημία της Η1Ν1, με 196 θανάτους σε 434 κρούσματα που νοσηλεύονταν και με τη διαπίστωση ότι οι διασωληνωμένοι που περίμεναν κλίνη ΜΕΘ, είχαν σημαντικά λιγότερα αποτελέσματα. Είχαν 16,9 περισσότερες πιθανότητες (να χάσουν τη ζωή τους) διαπίστωνε η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα για το 2015-16, ενώ η ίδια μελέτη για το διάστημα 2016-17, χωρίς πανδημία Covid, αλλά με γρίπη, και με υπουργούς Ξανθό και Πολάκη, οι διασωληνωμένοι με σοβαρή γρίπη, εν αναμονή για κλίνη ΜΕΘ, είχαν σημαντικότερα φτωχότερα αποτελέσματα», είπε ο κ. Πλεύρης.

«Ξαφνικά, οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψαν ότι οι αναμονές για κλίνες ΜΕΘ έγιναν στην περίοδο Covid», είπε ο υπουργός Υγείας που επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι άφησε 550 κλίνες ΜΕΘ, από τις οποίες λειτουργούσαν οι 438 για μεγάλο διάστημα, διότι καθυστέρησε να τις στελεχώσει.

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε ότι οι διαφορές των αστικών από τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν προέκυψαν επί Covid ούτε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει διπλάσιες νοσοκομειακές λοιμώξεις από την ΕΕ. «Αυτές τις παθογένειες του συστήματος, εάν δεν τις παραδεχθούμε, δεν θα τις αντιμετωπίσουμε ποτέ» τόνισε ο κ. Πλεύρης, θυμίζοντας ότι και ο ίδιος υπήρξε θύμα νοσοκομειακής λοίμωξης και μάλιστα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αθήνας.

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός μίλησε για ανακρίβειες και αλχημείες της κυβέρνησης, «η οποία προσθέτει στον αριθμό των ΜΕΘ τις κλίνες των ιδιωτικών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, τις οποίες όμως τις αφαιρεί από τις κλίνες ΜΕΘ επί ΣΥΡΙΖΑ».

Από την πλευρά της, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ρώτησε ευθέως «ποιος και πότε από την κυβέρνηση έλαβε την επίμαχη μελέτη», είπε ότι «το κοινό μέτωπο κατά της πανδημίας απαιτεί ειλικρίνεια και καλύτερα είναι να πει ο πρωθυπουργός "ήξερα και το υποτίμησα"».

Πρεζεράκος: δεν παρέλαβα ποτέ καμία μελέτη για τις ΜΕΘ

Σε δήλωση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτη Πρεζεράκου, αναφέρεται «Με αφορμή «δημοσιογραφικές πληροφορίες» που διακινούνται σε Μ.Μ.Ε και αναφέρονται στο πρόσωπό μου, δηλώνω ότι ουδέποτε μού παραδόθηκε επιστημονική μελέτη που να σχετίζεται με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), η λειτουργία των οποίων, ούτως η άλλως, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας».

