“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα μικροθρεπτικά στοιχεία για την ανοσία και οι ξηροί καρποί

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποιο είναι το πρωτόκολλο με μικροθρεπτικά στοιχεία που βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της ανοσίας;

Ποια τα θρεπτικά οφέλη των αποξηραμένων φρούτων;

Ποιοι οστεοπαθητικοί χειρισμοί βοηθούν στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στη μέση;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

Πώς βρίσκουμε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων εν μέσω πανδημίας; Γιατί οι ξηροί καρποί πρέπει να παραμείνουν στην διατροφή μας και μετά τις γιορτές; 3. Τι κάνουμε όταν η γάτα μας είναι σε οίστρο;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

