“5Χ5”: εορταστικά επεισόδια στον ΑΝΤ1

Ο Μάρκος Σεφερλής και 10 εκπληκτικές ομάδες θα δώσουν… τα ρέστα τους, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων.

Παίκτες Χ 5

Ερωτήσεις Χ 5

Ένας παρουσιαστής που κάνει για 5 και έχει την πιο… ανεβασμένη, χριστουγεννιάτικη διάθεση!

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση: «Που μπορείτε να περάσετε ανεπανάληπτα και την εβδομάδα των Χριστουγέννων;» Και οι 100 μας απάντησαν: «Στο εορταστικό «5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή!»

Από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παραμονή Χριστουγέννων, το «5Χ5» και ο Μάρκος Σεφερλής έρχονται καθημερινά στις 20:00, με κέφι, φαντασία και χιούμορ, για να κάνουν ακόμα πιο γιορτινή τη φετινή χριστουγεννιάτικη εβδομάδα!

Το «5Χ5» στολίζεται, γίνεται λίγο πιο βραδινό και υποδέχεται παρέες που είναι έτοιμες να πάνε στον τελικό και να διεκδικήσουν 5.000 ευρώ. Η ομάδα που θα φτάσει στον τελικό, αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο, θα φύγει από το παιχνίδι με 2.000 ευρώ. Με το ίδιο ποσό, θα αποχωρίσει από το πλατό και η ομάδα που δεν θα περάσει στον τελικό.

Από το «5Χ5» χαμένος δεν φεύγει κανείς!

Αντιμέτωπες θα έρθουν οι παρακάτω ομάδες:

Αστροναύτες VS Μπαλαδόφατσες (20/12)

Νοσηλεύτριες VS Πυροσβέστες (21/12)

Της Νύφης VS Του Γαμπρού (22/12)

Μανικιουραίες VS Βαποριζατέρ (23/12)

Κουπάτοι VS Μικροχωραίοι (24/12)

Γέλιο Χ 5 θα προσφέρουν:

Ένα ντέρμπι μεταξύ της πορτοκαλί μπάλας και της στρογγυλής θεάς

Μια μονομαχία ανάμεσα στη λευκή και την κόκκινη στολή

Ένα party λίγο πριν τα σκαλιά της εκκλησίας

Μια κόντρα ομορφιάς μεταξύ λίμας και τσατσάρας

Μια παραδοσιακή αναμέτρηση μεταξύ Πόντου και Κρήτης.

#5x5

«5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή: Εορταστικά επεισόδια από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου έως και την Παραμονή Χριστουγέννων, στις 20:00.

