“Rouk Zouk Special” με… διακαναλική κόντρα! (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια και δύο ομάδες από διαφορετικά “τηλεοπτικά μετερίζια” τα δίνουν όλα… για καλό σκοπό!

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου φιλοξενεί ένα… διακαναλικό debate μεταξύ ΑΝΤ1 και ΕΡΤ!

Η Ζέτα Μακρυπούλια στις 20:00 υποδέχεται 9 αγαπημένους δημοσιογράφους και έναν πρωταθλητή της Άρσης Βαρών, που όλοι μαζί ρουκζουκάρουν σε ένα μαραθώνιο γέλιου και παιχνιδιού για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«ΠΡΩΙΝΑ ΝΑΥΑΓΙΑ» VS «ΟΙ ΑΞΗΜΕΡΩΤΟΙ».

ANT1 VS ΕΡΤ!

Οι Νίκος Ρογκάκος, Παναγιώτης Στάθης, Ρίτσα Μπιζόγλη, Θοδωρής Ιακωβίδης και Γιώργος Τριανταφυλλίδης έρχονται αντιμέτωποι με τους Ανδριάννα Παρασκευοπούλου, Κώστα Παπαχλιμίντζο, Χριστίνα Βίδου, Δημήτρη Κοτταρίδη και Γιάννη Πιτταρά.

Το αποτέλεσμα αυτής της μονομαχίας θα είναι άκρως απολαυστικό και γεμάτο χιούμορ.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ποια περιοχή είναι δίπλα στον Άλιμο;

Ποιος είναι ο διοπτροφόρος;

Με ποιο νόστιμο τρόπο περνάει ο πονοκέφαλος;

Πού θα πρωτοπάει η Ζέτα; Κύθηρα, Σπέτσες, Κέρκυρα, Γύθειο ή Μάνη;

Ποιος καλεσμένος τραγουδάει καλά και ποιος ψέλνει;

Με τι είδους μουσική επιλέγει ο Θοδωρής Ιακωβίδης να προπονείται;

Ποια απαιτητική Λαμιώτισσα κάνει την εμφάνισή της στο «Μας κούφανες»;

Ποιος καταφέρνει να «κουφάνει» τους καλεσμένους με τα κεράσματά του;

Ποιο αμνοερίφιο ζόρισε τη Ρίτσα Μπιζόγλη;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

