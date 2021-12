Οικονομία

Γεωργιάδης: Η ανάκαμψη για το 2021 θα υπερβεί την πρόβλεψη του ΚΕΠΕ

Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του ΚΕΠΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως δεν πρέπει να μιλάμε για ανάπτυξη αλλά για ανάκαμψη από το ισχυρό σοκ της πανδημίας.

Η ανάκαμψη για το 2021 θα υπερβεί το 7,9% που προέβλεψε το ΚΕΠΕ είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την παρουσίαση της 3ης Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας της Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΚΕΠΕ, ο Υπουργός διευκρίνισε αρχικά ότι το 2021 δεν πρέπει να μιλάμε για ανάπτυξη αλλά για ανάκαμψη από το ισχυρό σοκ της πανδημίας COVID-19. Εξήρε τα πορίσματα της έκθεσης, δίνοντας έμφαση στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα μας σε σχέση με τις αντίστοιχες χώρες τις ευρωζώνης. Σε αυτό το πλαίσιο σύγκρινε τη χώρα μας με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Πορτογαλία και Ισπανία), λέγοντας ότι, σε αντίθεση με την Ελλάδα, αυτές οι χώρες έχουν κάνει σημαντικά βήματα βελτίωσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.

Διευκρίνισε ότι η αλλαγή της παραγωγικής δομής της οικονομίας μας είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί καλό σχεδιασμό και μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη, όπως είπε, η αρωγή του ΚΕΠΕ και του Συμβουλίου Παραγωγικότητας για τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των σημείων παρέμβασης για την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά στο άμεσο μέλλον της οικονομίας, μίλησε για μία πρωτοφανή “έκρηξη” των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου της τάξης του 21,7%, μεγάλο μέρος των οποίων θα προέλθει από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τέλος, έκλεισε την παρέμβαση του λέγοντας ότι η ανάκαμψη για το 2021 θα υπερβεί το 7,9% που προέβλεψε το ΚΕΠΕ.

