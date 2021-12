Αθλητικά

Παρί - Λυών: Τα επεισόδια οδήγησαν στην οριστική διακοπή του αγώνα (βίντεο)

Άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν στις κερκίδες, μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων.

Η βία έκανε την εμφάνισή της σε άλλο ένα παιχνίδι φέτος στη Γαλλία, καθώς το βράδυ της Παρασκευής διακόπηκε στο ημίχρονο ο αγώνας για τους “64” του Κυπέλλου ανάμεσα στην Παρί FC και τη Λυών, λόγω σοβαρών επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Με το σκορ στο 1-1, οπαδοί της Παρί FC και της Λυών άρχισαν τις συμπλοκές κι ορισμένοι εξ αυτών μπήκαν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου “Charlety”, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας. Μετά από 50 λεπτά αναμονής, ο διαιτητής ανακοίνωσε την οριστική διακοπή του αγώνα.

Η Λυών έχει ήδη τιμωρηθεί φέτος με αφαίρεση ενός βαθμού από τη βαθμολογία της στη Ligue 1, μετά τη διακοπή του εντός έδρας αγώνα της με τη Μαρσέιγ τον περασμένο μήνα, όταν οπαδός της τραυμάτισε με μπουκάλι στο κεφάλι τον μεσοεπιθετικό της ομάδας της Μασσαλίας, Ντιμιτρί Παγέ.

