Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Νέες παρεμβάσεις για την ενεργειακή και την υγειονομική κρίση

Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι λελογισμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα υπάρξουν και το 2022.

Η Κυβέρνηση έχει κάνει το βέλτιστο για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εν μέσω της πανδημίας και θα εξακολουθήσει να το κάνει, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, παραπέμποντας στις νέες παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή.

Μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1, ο κ. Σταϊκούρας προανήγγειλε πως οι νέες παρεμβάσεις θα αφορούν τόσο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης όσο και στη στήριξη της οικονομίας που πλήττεται από την πανδημία.

Αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως ο διπλασιασμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Εξήγησε πως μέτρα στήριξης θα υπάρξουν και το 2022, λελογισμένα. Καθώς, όπως υπογράμμισε, η χώρα έχει υψηλό χρέος (αν και βιώσιμο), παραμένει για την ώρα εκτός επενδυτικής βαθμίδας και συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης δημοσιονομικής εποπτείας.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σημείωσε επίσης πως είναι σημαντικό ότι δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και διατηρείται η κοινωνική συνοχή.

