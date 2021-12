Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Ο εμβολιασμός είναι η λύση για να κερδίσουμε την πανδημία

Τι είπε για την πορεία των εμβολιασμών, την μετάλλαξη Όμικρον και την αναμνηστική δόση. Η δήλωση του Δημήτρη Κούβελα που προκάλεσε την αντίδραση του.



Για την μετάλλαξη Όμικρον, την τρίτη δόση και την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Το εμβολιαστικό πρόγραμμα περνάει τις καλύτερές του ημέρες», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ραντεβού για την πρώτη δόση στους άνω των 60 ετών.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν υπάρχουν ραντεβού άμεσα για την τρίτη δόση, ο κ. Θεμιστοκλέους, τόνισε ότι το σύστημα αυτόματα δίνει προτεραιότητα στους άνω των 60 ετών που είναι πιο ευάλωτοι από τους νέους.

Σχετικά με την μετάλλαξη Όμικρον, σημείωσε ότι η τρίτη δόση φαίνεται να την καλύπτει και να δίνει μια σημαντική προστασία. «Κάνουμε την τρίτη δόση για να προστατευτούμε», είπε και πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός είναι η λύση για να κερδίσουμε την πανδημία.

Τόνισε ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδας είναι πιο προωθημένο και γι’ αυτό μειώθηκε η χρονική απόσταση μεταξύ δεύτερης και τρίτης δόσης στους τρεις μήνες. Όπως είπε πλέον και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν την χρονική απόσταση των δυο δόσεων. «Ο Πρόεδρος Μακρόν κατέβασε την αναμνηστική δόση στους 4 μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος, υπογράμμισε ότι αν δεν υπήρχε το εμβόλιο θα είμασταν κλεισμένοι στο σπίτι μας και τόνισε ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και ασφαλές. Όπως είπε η μετάλλαξη Όμικρον προκαλεί μεγάλη ανησυχία και τόνισε ότι όσο πιο γρήγορα γίνει η τρίτη δόση τόσο καλύτερα θα αντιμετωπιστεί η Όμικρον.

Την έντονη αντίδραση του Μάριου Θεμιστοκλέους προκάλεσε η αναφορά του καθηγητή Ιατρικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας, ότι τα εμβόλια δεν έχουν την τελική έγκριση. Ο κ. Κούβελας είπε ότι «ο δισταγμός μου αφορά στην παντελή έλλειψη υποδομών για να τηρούνται τα προαπαιτούμενα για την χρήση αυτών των εμβολίων»

Παράλληλα, ο κ. Κούβελας υποστήριξε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανίας «αν κάποιος εμβολιασμένος νοσήσει έχει μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου».

Ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε, σε έντονο ύφος, ότι υπάρχουν κανόνες στα θέματα Υγείας και το πλαίσιο της επιστήμης για την ασφάλεια των εμβολίων, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση δίνει τροφή στους αντιεμβολιαστές.

«Ο κ. Κούβελας προσφέρει κακή υπηρεσία στον τόπο και στην δημόσια υγεία. Δεν θα κάνουμε καμία επιστημονική συζήτηση για το αν τα εμβόλια είναι ασφαλή η όχι. Αυτό το θέμα έχει λυθεί», υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

