Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Χιόνια στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Χιονοθύελλα σε Βίλια, Ιπποκράτειο πολιτεία, Παρνασσό και Στενή Ευβοίας. Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία.



Σε εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής η κακοκαιρία που θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας σήμερα, καθώς ήδη σημειώθηκαν βροχές και χιονοπτώσεις στη Βορειοανατολική Ελλάδα και οι άνεμοι ενισχύονται συνεχώς.

Ηδη, χιονίζει στην Αττική με τις πρώτες νιφάδες του χιονιού να έχουν πέσει και στον Διόνυσο. Ειδικότερα, αυτή την ώρα, σύμφωνα με όσα καταγράφει το forecast weather greece, χιονοθύελλα πλήττει τις περιοχές, Βίλια, Ιπποκράτειο πολιτεία, Παρνασσό και Στενή Ευβοίας.

Λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τέρμα της οδού φυλής στο ύψος της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλείστων Φυλής στο ρεύμα προς Δερβενοχώρια .

Επίσης, η κυκλοφορία έχει διακοπεί και την Λ. Πάρνηθος στο ρεύμα προς καζίνο από το ύψος του τελεφερίκ.

Η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που θα φέρει η εισβολή πολικών αερίων μαζών από τα βόρεια, θα συνοδευτεί από κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρό παγετό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια το Σάββατο θα είναι κατά βάση ασθενείς, αν και θα σημειώνονται ακόμη και σε πεδινές περιοχές, αλλά στην Στερεά Ελλάδα και στα ορεινά της Πελοποννήσου θα είναι κατά διαστήματα πυκνές. Μεγάλα ύψη υετού (βροχής και χιονιού) αναμένονται στην Εύβοια, στην Αν. Βοιωτία, στα βόρεια τμήματα της Αττικής και στην Κρήτη. Καταιγίδες θα σημειωθούν στις παράκτιες περιοχές του Κεντρικού και Νότιου Αιγαίου και τοπικά θα παράγουν ψιλό χαλάζι.

Ειδικότερα για την Αττική, οι χιονοπτώσεις θα περιορίζονται πάνω από τα 300 μέτρα υψόμετρο περίπου στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθεί βροχόπτωση. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως περιμετρικά των ορεινών όγκων και στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα Βόρεια Προάστια θα σημειώνεται χιονόπτωση ή χιονόνερο έως τα 300 μέτρα υψόμετρο, με χιονόστρωση πάνω από τα 400-500 μέτρα υψόμετρο.

