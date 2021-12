Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτοσχέδια όπλα και αλκοολούχο παρασκεύασμα (εικόνες)

Έκτακτη έρευνα τη νύχτα σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε νυχτερινές ώρες χθες (17 Δεκεμβρίου 2021), από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την έρευνα συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 αυτοσχέδια μαχαίρια,

2 αυτοσχέδια σουβλιά,

2 αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα,

4 κινητά τηλέφωνα, 2 φορτιστές, 2 Hands free και

100 λίτρα αυτοσχέδιο αλκοολούχο παρασκεύασμα .

Ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς.

