Αρετή Παληού: Η καταγγελία για βιασμό στα 14 και ο διαδικτυακός διασυρμός

Τον εφιάλτη που ζει από την ηλικία των 14 ετών περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» η 22χρονη Αρετή Παληού, θύμα διαδικτυακού διασυρμού, η οποία όπως καταγγέλλει όταν ήταν ανήλικη είχε πέσει και θύμα βιασμού.

Δημοσιοποίησε τώρα την υπόθεσή της γιατί, πρώτον όπως είπε, η υπόθεση έχει «κολλήσει» και την ταλαιπωρεί τουλάχιστον 8 χρόνια και δεύτερον τώρα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, ενώ όπως ανέφερε θέλει να βοηθήσει κι άλλες κοπέλες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Σοκάρουν τα όσα ανέφερε στην εκπομπή η Αρετή Παληού. Όπως είπε «στα 12 μου μια θεία μου, μου γνώρισε τον τότε εραστή της» και πρόσθεσε: «Στα 14 μου με κακοποίησε σεξουαλικά. Με έπεισε ότι η οικογένειά μου δεν με αγαπάει και με έστρεψε εναντίον της», εκμεταλλευόμενος και την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η οικογένειά της.

Όπως είπε η 22χρονη στην συνέχεια την έπεισε να συνευρεθεί μαζί του, ενώ της ζητούσε να του στείλει και γυμνές φωτογραφίες.

«Ήθελε να φτιάξει ένα σεξουαλικό υποχείριο» είπε και πρόσθεσε ότι όταν αποκάλυψε στην οικογένειά της τι έχει συμβεί και απευθύνθηκαν σε ψυχολόγους, οι ειδικοί προσπάθησαν να την δείξουν ότι «αυτό δεν είναι αγάπη, είναι αποπλάνηση».

Όπως αφηγήθηκε, το 2017 ο άνθρωπος αυτός άρχισε να αναρτά γυμνές φωτογραφίες της και τόνισε ότι «δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι αυτός γιατί τις έχει ανεβάσει με ψευδώνυμο»

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «πριν από κάθε δίκη αναρτώνται ξανά φωτογραφίες μου και με απειλούν ότι αν δεν τους στείλω κι άλλες θα τις στείλουν στην οικογένεια μου και τους φίλους μου, πράγμα που έχει γίνει».

«Θέλω να δικαιωθώ και να κερδίσω πίσω την χαμένη μου σχολική ζωή», είπε τέλος η Αρετή Παληού.

