Κορονοϊός - Παρίσι: Ακυρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά

Η ανησυχία για τη ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον προκάλεσε τη ματαίωση όλων των εκδηλώσεων στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Το Παρίσι ακύρωσε το σόου πυροτεχνημάτων, όπως και τις άλλες εορταστικές εκδηλώσεις στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ευθυγραμμιζόμενο με τα νέα μέτρα που λαμβάνει η γαλλική κυβέρνηση, προκειμένου να προλάβει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι BFM TV.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις και τα πυροτεχνήματα για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα απαγορευτούν και συνέστησε στους πολίτες, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι να κάνουν ένα διαγνωστικό τεστ για την COVID-19, πριν βρεθούν μαζί με άλλους για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

