Κοινωνία

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Στα “λευκά” η χώρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονες χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιονίζει και στην Αττική. Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία.



Έντονες χιονοπτώσεις σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Κάρμελ, ενώ αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και κάτω από το μηδέν.

Ηδη, χιονίζει στην Αττική με τις πρώτες νιφάδες του χιονιού να έχουν πέσει και στον Διόνυσο. Ειδικότερα, αυτή την ώρα, σύμφωνα με όσα καταγράφει το forecast weather greece, χιονοθύελλα πλήττει τις περιοχές, Βίλια, Ιπποκράτειο πολιτεία, Παρνασσό και Στενή Ευβοίας.

Λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τέρμα της οδού φυλής στο ύψος της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλείστων Φυλής στο ρεύμα προς Δερβενοχώρια .

Επίσης, η κυκλοφορία έχει διακοπεί και την Λ. Πάρνηθος στο ρεύμα προς καζίνο από το ύψος του τελεφερίκ.

Χιονίζει στο Πήλιο

Στα λευκά έχει ντυθεί ένα μεγάλο μέρος της ορεινής Μαγνησίας και του ορεινού όγκου του Πηλίου, αφού το κύμα κακοκαιρίας πλήττει την περιοχή με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις,τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις έντονες ριπές ανέμου στα ορεινά και τις βροχές και καταιγίδες στα πεδινά και τα παραθαλάσσια της περιοχής.

Στα Χάνια του Πηλίου η χιονόπτωση συνεχίζεται από χθες το βράδυ αδιάκοπα, αλλά το πολύ δυνατό κρύο, αφού τα θερμόμετρα δείχνουν -6 βαθμούς, δεν επιτρέπει την παχιά χιονόστρωση και το ύψος του χιονιού δεν ξεπερνά τα 10 εκατοστά. Κατά διαστήματα πολύ έντονοι είναι οι άνεμοι.

Η χιονόπτωση ξεκινά πάνω από την Πορταριά, αλλά η χιονόστρωση αρχίζει από την Αλυκόπετρα και πάνω μέχρι και το Καράβωμα, στον δρόμο Βόλου - Ζαγοράς μέσω Χανίων,ενώ παράλληλα καθ' όλο το 24ωρο, αποχιονιστικά μηχανήματα καθαρίζουν το οδόστρωμα και αλατιέρες ριχνουν συνεχώς αλάτι για να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό.

Στο χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου, στις Αγριόλευκες η χιονόπτωση είναι εντονότερη, το χιόνι πλούσιο, αλλά οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές για λόγους ασφαλείας,αφού οι άνεμοι είναι θυελλώδεις.

Στο ανατολικό Πήλιο που αναμενόταν να πληγεί σφοδρότερα από την κακοκαιρία, ο δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, Παναγιώτης Κουτσάφτης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι "πνέουν ισχυροί άνεμοι από το βράδυ και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας,η χιονόπτωση συνεχίζεται με το χιόνι να πέφτει με τη μορφή ανεμίδων αλλά να είναι σπυρωτό". Περισσότερο χιόνι έπεσε στην περιοχή της Τσαγκαράδας αλλά χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη τόνισε ότι "η κακοκαιρία πλήττει ηπιότερα τη Μαγνησία με παροδικές χιονοπτώσεις στο Πήλιο, κυρίως το ανατολικό, χιονόπτωση σημειώθηκε και στον Σταυρό Πτελεού αλλά έχουμε σε ετοιμότητα, εφ' όσον χρειαστεί στη συνέχεια, δεκάδες αποχιονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Μηχανήματα έχουμε και σε όλα τα ακραία σημεία της Μαγνησίας,από το Πουρί και την Ανάβρα ως το Κεραμίδι".

Στα νησιά των Σποράδων το πρόβλημα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι και γι αυτό δεν εκτελέστηκε κανένα ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από το λιμάνι του Βόλου. Στην πόλη του Βόλου βρέχει συνεχώς με κύριο χαρακτηριστικό τους πολύ δυνατούς ανέμους.



"Στα λευκά" τα ορεινά της Λάρισας





"Στα λευκά ντύθηκαν" το πρωί του Σαββάτου ορεινές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας. Στο Λιβάδι Ελασσόνας καταγράφηκε χιονόπτωση τη νύχτα. Η θερμοκρασία το πρωί ήταν στους -2 βαθμούς, ενώ οι δρόμοι παραμένουν καθαροί.

Χιόνια και στην Λαμία

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στην περιοχή του Δομοκού όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα πυκνή χιονόπτωση άρχισε να καλύπτει το οδόστρωμα από τα δίδυμα πρατήρια και πάνω. Μέχρι τις 4:00΄τα ξημερώματα τα χιόνια έφτασαν πιο χαμηλά, λίγο πιο πάνω από το νοσοκομείο της Λαμίας.

Στις 7:00΄το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε να χιονίζει ξανά και πιο έντονα τόσο στο δρόμο προς Δομοκό, όσο και προς Μπράλο.

Πιο ελαφριά χιονόπτωση έχουμε από τον Τυμφρηστό και πάνω στο δρόμο προς Καρπενήσι.



Χιόνισε στη βόρεια Εύβοια



Χιόνισε στην πολύπαθη, από την πυρκαγιά του Αυγούστου, Κοκκινομηλιά της Β. Εύβοιας. Στα υπόλοιπα ορεινά χωριά επικρατεί ελαφριά χιονόπτωση και πολλή βροχή στα χαμηλότερα υψόμετρα.

Χιόνι έχει πέσει στα ορεινά της Κεντρικής Εύβοιας, όπως Στενή και Σέττα, όπως αναφερει το tvstar.gr .

Πού χρειάζονται αλυσίδες





Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω χιονόπτωσης-παγετού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων:

α) Ε.Ο Αράχωβας-Επταλόφου απο 1 Χ.Θ έως 16 Χ.Θ και από τη διασταύρωση Σκαμνού 14 Χ.Θ έως το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού

β) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Στενής-Στροπονών Ευβοίας

γ) Ε.Ο. Καρπενησίου-Φούρνας-Καρδίτσας από 12 Χ.Θ θέση Βράχος έως θέση Ζαχαράκι

δ) Ε.Ο. Καρπενησίου-Κρικέλλου-Δομνίστας από 12 Χ.Θ έως 25 Χ.Θ

ε) Ε.Ο. Καρπενησίου-Προυσσού-Αγρινίου από 35 Χ.Θ έως 45 Χ.Θ

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Σχέδιο κοινωνικής και οικονομικής κατοικίας

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Ο εμβολιασμός είναι η λύση για να κερδίσουμε την πανδημία

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμοί αυτοκινήτων τα ξημερώματα