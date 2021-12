Πολιτική

Βαρουφάκης: Κάλεσμα σε Τσίπρα για πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση τόσο για την οικονομία όσο και για τη διαχείριση της πανδημίας.

Κάλεσμα στον Αλέξη Τσίπρα να καταθέσουν από κοινού πρόταση μομφής κατά της “επικίνδυνης” Κυβέρνησης, όπως την χαρακτήρισε, απεύθυνε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, χαρακτηρίζοντας τον Προϋπολογισμό του 2022 ως ιδανική ευκαιρία.

«Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ιδανική ευκαιρία να αναλάβουμε την ευθύνη να καταθέσουμε μομφή σε αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση. Μομφή για τα “Τroiko-Greek Statistics”. Μομφή που με πρόθεση άφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ. Μομφή για τη νέα λιτότητα που φέρνει η ακρίβεια, για την νέα έξαρση της κρίσης χρέους που είναι προ των πυλών, την παράδοση κομβικών Υπουργείων στην Ακροδεξιά για τη σπατάλη μεγάλων ευκαιριών μιας φιλο-λαϊκής πράσινης βιομηχανικής επανάστασης. Μομφή εν τέλει για την αισθητική σας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρουφάκης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του κρατικού προϋπολογισμού 2022. «Κύριε Τσίπρα, εμείς, το ΜέΡΑ25, δεν έχουμε τον αριθμό των βουλευτών που απαιτούνται για να καταθέσουμε πρόταση μομφής στην Κυβέρνηση. Εσείς τους έχετε. Αν όχι τώρα, πότε;» κατέληξε ο κ. Βαρουφάκης.

Νωρίτερα, ο κ. Βαρουφάκης κατήγγειλε την ΕΛΣΤΑΤ για «εσκεμμένη παραπλάνηση της κοινής γνώμης» και τον Πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο, για «περαιτέρω βασανισμό των ήδη βασανισμένων αριθμών της, την ώρα που η κοινωνία βουλιάζει». Παράλληλα επιτέθηκε και στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ότι συνθηκολόγησε με τον κ. Μητσοτάκη και ότι παρέδωσε την ΕΛΣΤΑΤ, “λάφυρο” στην τρόικα.

Ο κ. Βαρουφάκης εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει τους αριθμούς, προσποιείται ότι οι μελέτες των επιστημόνων δεν υπήρξαν ενώ όταν αποδεικνύεται ότι υπήρξαν - όπως με εκείνη την μελέτη Τσιόρδα-Λύτρα, ποιεί τον άσχετο λέγοντας ότι «δεν γνώριζε». «Αποκαλύπτεστε ως κυβερνήτης που πραγματικά θεωρεί εαυτόν ιδιοκτήτη χώρας, θεωρείτε, και το δείχνετε καθημερινά, ότι δεν ισχύουν για εσάς οι κανόνες της επιστήμης, της λογικής, των αριθμών, της οικονομίας», είπε. Μίλησε ακόμα για «πλασματική εικόνα της οικονομίας» και πρόσθεσε ότι «η πραγματικότητα είναι εκεί έξω, με έναν λαό να “βουλιάζει” στην ανέχεια».

«Ποιο πλεόνασμα; Πρωτογενές έλλειμμα έχετε, ΑΕΠ πολύ κάτω από του 2019 έχουμε, οι μισθοί είναι κατά 1 δισ. μικρότεροι από το 2014 την ώρα που τα νοίκια, το ρεύμα, τα τρόφιμα είναι φωτιά. Ποιόν κοροϊδεύετε;» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Θα ανακοινώσει σήμερα λέει, ο πολυχρονεμένος μας βεζίρης πότε και πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Κάθε μέρα που δεν τον ανεβάζει, μειώνεται ο πραγματικός κατώτατος μισθός».

Τέλος υποστήριξε ότι, «έρχεται ένα υπόκωφο, σιωπηρό, αόρατο αλλά φαρμακερό 5ο μνημόνιο» και τόνισε ότι «η μόνη Εξεταστική που έπρεπε να γίνει είναι ο φάκελος της χρεοκοπίας της χώρας».

