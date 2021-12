Κόσμος

Ιταλία: Σεισμός στο Μπέργκαμο

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, στις 11:34 τοπική ώρα, στην ευρύτερη περιοχή του Μπέργκαμο στη βόρεια Ιταλία.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 26 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του εντοπίζεται στην περιοχή Μπονάτε Σότο στην περιφέρεια του Μπέργκαμο.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο Μιλάνο και σε ολόκληρη την περιφέρεια της Λομβαρδίας και η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις πολιτών.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες και τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σημειώθηκε μόνο ένα τροχαίο ατύχημα εξαιτίας του σεισμού.

Για προληπτικούς λόγους τα σχολεία που λειτουργούσαν σήμερα στην περιοχή εκκενώθηκαν και διενεργούνται έλεγχοι για την στατικότητα των κτιρίων.

