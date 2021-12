Πολιτική

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Δυστυχώς επτωχεύσατε ηθικά

Με σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε την ομιλία του στην Βουλή ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Με σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας ξεκίνησε την ομιλία του στην συνεδρίαση της Βουλής για τον Προϋπολογισμό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Κύριε Μητσοτάκη δυστυχώς επτωχεύσατε», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και προσέθεσε: «Δεν επτωχεύσατε οικονομικά επτωχεύσατε ηθικά κ. Μητσοτάκη. Γιατί το μεγάλο σας πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε ανεπαρκές. Ότι οι άριστοι αποδείχθηκαν άχρηστοι. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά, την ώρα της κρίσης, την ώρα του πόνου, την ώρα της υγειονομικής τραγωδίας και της οικονομικής δυσπραγίας, επιχειρήσατε να κερδοσκοπήσετε πολιτικά και προσωπικά. Να στήσετε έναν τεχνητό, έναν ψεύτικο θρίαμβο. Μια μαγική εικόνα επιτυχίας, βασισμένη στο ψέμα και στην προπαγάνδα. Και τώρα που τα πήλινα πόδια του ψεύδους καταρρέουν, ο βασιλιάς είναι γυμνός και ηθικά έκπτωτος. Γιατί η πραγματικότητα είναι πιο ισχυρή από την εικόνα που αναπαράγουν τα καλοπληρωμένα με δημόσιο χρήμα φιλοκυβερνητικά μέσα».

Η πραγματικότητα είναι οδυνηρή για τους ανθρώπους που άδικα χάνονται ενώ θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Γενικεύοντας ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σε μία Ευρώπη που αλλάζει επιμένει ιδεοληπτικά στις ίδιες αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές.

