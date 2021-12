Πολιτική

Κατρίνης: Συντηρητικός ο προϋπολογισμός του 2022

Η ομιλία του επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ στην Βουλή, στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

«Το Κίνημα Αλλαγής δεν ασκεί αντιπολίτευση με κραυγές και ακρότητες. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα, την ώρα που έπρεπε», τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα συντηρητικό, μεταβατικό και διαχειριστικό προϋπολογισμό και γι' αυτό το Κίνημα Αλλαγής τον καταψηφίζει. Πλην βέβαια των αμυντικών δαπανών, όπως είπε, αφού σε τέτοια ζητήματα δεν επιτρέπονται σκοπιμότητες και ιδεοληψίες, όπως προτάσσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ «ο προϋπολογισμός του 2022 αναδεικνύει τις μεγάλες διαφορές που έχουμε σε σχέση με τις προτεραιότητες για τη χώρα, σε σχέση με το μεγάλο ερώτημα "για ποιους και με ποιους". Ουσιαστικά, επιχειρείται ένας βίαιος ανασχεδιασμός της δομής της ελληνικής οικονομίας. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται στο κλείσιμο, οδηγούνται στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Το σχέδιο της ΝΔ είναι να υπάρχουν στην Ελλάδα μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, να απορροφηθούν οι μικρές επιχειρήσεις ή και να κλείσουν».

Για το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ, επεσήμανε ότι «συκοφαντήθηκε και λοιδορήθηκε σε μια προσπάθεια πολιτικής και εκλογικής του λεηλασίας, όμως η δημοκρατική παράταξη επέστρεψε, κι είναι εδώ». «Επέστρεψε για να ξανακερδίσει την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προόδου. Μια Ελλάδα που υπερασπίζεται μαχητικά και δεν διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η δημοκρατική παράταξη επέστρεψε για να γίνει η εναλλακτική, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης σε μια σύγχρονη Ελλάδα. Σε μια χώρα ανθεκτική που μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, με έναν λαό κυρίαρχο, σίγουρο και αισιόδοξο για το μέλλον του. Και γι' αυτό θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης.

Σχετικά με την πανδημία υπενθύμισε ότι το ΚΙΝΑΛ επανειλημμένα ζήτησε την ενίσχυση του ΕΣΥ με ΜΕΘ και προσωπικό, με την ένταξη του ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό, την εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα εμβολιασμών, την αποφυγή του συνωστισμού στα μέσα μεταφοράς και τα σχολεία, με ουσιαστικούς ελέγχους εφαρμογής των μέτρων. « Ο πρωθυπουργός, όμως, "πήρε τη μεζούρα" και μετρούσε το πολιτικό κόστος, σε κάθε απόφαση ή μέτρο που πρότειναν οι επιστήμονες. Έδωσε πρώτος το μήνυμα της χαλάρωσης, μετά κήρυξε το τέλος της πανδημίας, ενώ "κουνούσε το δάχτυλο" στους πολίτες, στους νέους που δεν πειθαρχούν και πρόσφατα στους πολίτες άνω των 60, δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού, επιμερίζοντας ευθύνες για την έξαρση της πανδημίας».

Ταυτόχρονα επέκρινε τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ πως έχουν μετατρέψει τη διαχείριση της πανδημίας σε πεδίο φθηνής κομματικής αντιπαράθεσης. «Η στάση του κ. Τσίπρα είναι λαϊκίστικη, αφού κλείνει το μάτι σε διάφορες ομάδες με όρους εκλογικής πελατείας. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Το Κίνημα Αλλαγής δεν θα ακολουθήσει ούτε τη ΝΔ, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον κατήφορο. Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ για να απαιτήσει τις λύσεις που χρειάζονται οι πολίτες. Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ για να σταματήσει ο κ. Μητσοτάκης να παίζει μόνος του. Η χώρα χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση. Το Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, με τη νέα ηγεσία του αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο», σημείωσε ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ.

