Κακοκαιρία: Τροχαίο ατύχημα για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο και τον οδηγό του. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.



Θύμα τροχαίου ατυχήματος έπεσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, και ο οδηγός του καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί στην ΠΑΘΕ, κοντά στα ΣΕΑ Αλμυρού, λόγω της βροχόπτωσης και της ολισθηρότητας του δρόμου στην περιοχή. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Παρόλα αυτά, τόσο ο οδηγός του Ι.Χ. όσο και ο Χρήστος Τριαντόπουλος μεταφέρθηκαν σε κλινική του Βόλου για προληπτικούς λόγους. Οι εξετάσεις ήταν καλές και έτσι όλοι αποχώρησαν καλά στην υγεία τους.

