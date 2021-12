Πολιτική

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής.

Αυστηρή κριτική για τον προϋπολογισμό που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι ρεαλιστικός και το οικονομικό θαύμα ανάκαμψης που καλλιεργεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Όταν μία κυβέρνηση παίρνει μέτρα στήριξης της οικονομίας της τάξης του 25% του ΑΕΠ, αλλά η αναπλήρωση των απωλειών του είναι της τάξης του 11,7% σωρευτικά για τη διετία 2021-22, τότε σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει σοβαρός λόγος θριαμβολογίας, ιδιαίτερα όταν η βάση για το άλμα αυτό, είναι το 2020, που η οικονομία ήταν "κλειστή"», είπε χαρακτηριστικά.

«"Το ελληνικό θαύμα" της ανάπτυξης δεν είναι τόσο αληθινό όσο προσπαθεί να εμφανίσει η κυβέρνηση», ανέφερε και συμπλήρωσε: «άλλες 16 χώρες της ΕΕ πέτυχαν πλήρη ανάκαμψη, σε σχέση με τις απώλειες του 2020, σε ένα μόλις έτος, το 2021, με πολύ λιγότερα επίσης δημοσιονομικά μέτρα συγκριτικά με εμάς. Ένα ακόμα στοιχείο που καταρρίπτει τον μύθο του αναπτυξιακού θαύματος, είναι το γεγονός ότι η ταχύτερη επάνοδος του ΑΕΠ στα προ κρίσης επίπεδα συνοδεύτηκε από μία ακόμη μεγαλύτερη εκτόξευση του εμπορικού ελλείμματος. Αυτό υποδηλώνει ότι με την ανάκτηση του ΑΕΠ ανακτήθηκαν και οι δομικές αδυναμίες του».

«Για εμάς, λοιπόν, η χώρα δεν επιστρέφει σε "κανονικότητα". Συνεχίζει σε ένα καθεστώς υστέρησης και στρεβλώσεων που την κρατούν καθηλωμένη στα λάθη του χθες» σημείωσε και προσέθεσε ότι «το ζήτημα, επομένως, δεν είναι να ψέξουμε την κυβέρνηση για το αν έπεσαν ή όχι χρήματα στην αγορά, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το να ασκήσουμε σοβαρή κριτική για το πού πήγαν τα χρήματα, εάν δηλαδή ήταν αποτελεσματική και δίκαιη η κατανομή τους».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε λέγοντας ότι η «η κυβέρνηση αντί να απαντήσει στις πολύ μεγάλες προκλήσεις, προτείνοντας δέουσες λύσεις, επέλεξε να φέρει ένα σχέδιο που αντανακλά τα δικά της προβλήματα και αδυναμίες, χωρίς να προσφέρει μια πραγματική διέξοδο». Για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης κατέκρινε τη κυβέρνηση πως δεν διοχευτεύει τα χρήματα στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας παρά νοιάζεται για την απορροφητικότητα και μόνο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης συντηρεί τις ανισότητες και δεν αποκαθιστά την κοινωνική συνοχή καθώς η ανάπτυξη που εμφανίζεται δεν κατανέμεται δίκαια. «Για εμάς τους σοσιαλδημοκράτες βέβαια, δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό νόημα η ανάκαμψη χωρίς όφελος για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, για τη νέα γενιά και τους Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες, πραγματικό αντίκρισμα, πραγματικό όφελος. Η κυβέρνηση μπορεί να επαίρεται για τους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, αλλά η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, βρέθηκε το 2020 προτελευταία ανάμεσα στις 27 χώρες της Ένωσης, στο κατά κεφαλήν εισόδημα σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε «ένα αξιόπιστο, σοσιαλδημοκρατικό σχέδιο για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη που θα έχει εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες» και συγκεκριμένα: «Αντί για τη μείωση της φορολόγησης των κερδών και των μερισμάτων όπως κάνει η κυβέρνηση, εμείς προτείνουμε να είναι μόνιμη η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, και όχι μόνο για το 2022. Προτείνουμε τον επανασχεδιασμό των συντελεστών ΦΠΑ των αγαθών και υπηρεσιών, με τρόπο τέτοιο, ώστε το κόστος του καλαθιού των πιο ευάλωτων νοικοκυριών να επιμεριστεί αναλογικά. Ένα ισχυρό και αναγεννημένο ΕΣΥ με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την πρόληψη είναι προτεραιότητά μας. Προτείνουμε την ενίσχυση του ΕΣΥ με όλα τα απαραίτητα κονδύλια εξοπλισμού και στελέχωσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως άλλωστε έκανε η Ιταλία με 15,6 δισ. ευρώ. Είναι απολύτως θεμιτή απόφαση αφού το Ταμείο αυτό, δημιουργήθηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και παρόμοιους κινδύνους στο μέλλον».

Ειδική αναφορά έκανε στην πανδημία υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα αλλεπάλληλα κύματα χωρίς σχέδιο και με ατολμία: «Δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ και την πρωτοβάθμια υγεία όπως επιβάλλουν οι συνθήκες και η τηλεργασία εφαρμόστηκε περιορισμένα συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ακόμη και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους υγειονομικούς έγινε με καθυστέρηση πολλών μηνών αν συγκρίνουμε με χώρες που είχαν ανάλογα προβλήματα όπως η Ιταλία. Και βέβαια η πολυσυζητημένη έκθεση Τσιόδρα - Λύτρα, ήρθε απλά για να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουμε όλοι».

«Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί από την άνοιξη του 2020», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ επέκρινε και τον ΣΥΡΙΖΑ πως συνεχίζει «να ψαρεύει στα θολά νερά, αυτήν τη φορά του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Έχασε έτσι τη δυνατότητα η χώρα, αφού τα δύο μεγάλα κόμματα, υπονόμευσαν με τους τακτικισμούς τους την κοινή προσπάθεια. Αυτό, λοιπόν, που δεν μπορεί να κάνει ούτε η κυβέρνηση ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση καλείται να κάνει η παράταξη μας. Όπως ενημέρωσα και χθες την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεκινάμε ως Κίνημα μία ενημερωτική νέα εκστρατεία ώστε να ενισχύσουμε το εμβολιαστικό προγράμματος, σπάζοντας το τείχος του φόβου και της παραπληροφόρησης».

Σχετικά με τη κλιματική κρίση και τη πράσινη μετάβαση, υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει με σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, ώστε να μην διαρραγεί η κοινωνική συνοχή για να θα εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση όλων των ενεργοβόρων περιοχών και βέβαια ευστάθεια του δικτύου.

Αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημογραφικό, θυμίζοντας ότι η Φώφη Γεννηματά ήταν η πρώτη που πρότεινε τη δημιουργία Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για αυτό το πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα. Μίλησε για ένα ολοκληρωμένο και μακροχρόνιο Σχέδιο Δημογραφικής Ανάκαμψης, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών της Ευρώπης, φέρνοντας ως παράδειγμα το μοντέλο της Πορτογαλίας οπου επενδύουν το 15% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για κοινωνική στέγη.

«Είμαστε εδώ λοιπόν, ξανά, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, για να είμαστε εμείς αυτή κυβέρνηση στο μέλλον. Μια κυβέρνηση προοδευτική, ρεαλιστική προγραμματική, που θα απαντήσει στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Είμαστε λοιπόν εδώ, για να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της ευθύνης, τη σημαία του ρεαλισμού, τη σημαία της σοβαρότητας. Κρατάμε λοιπόν ψηλά αυτή τη σημαία. Ένα κόμμα σύγχρονο, σοσιαλδημοκρατικό, που δίνει ελπίδα και της προοπτική στην Ελληνίδα, και στον Έλληνα. Ένα κόμμα που υπερασπίζεται με κάθε τρόπο την εθνική αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό ήμασταν, αυτό είμαστε και γι'αυτά θα αγωνιζόμαστε», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

