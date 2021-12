Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάπτυξη για όλους και εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Σαφής απάντηση και βολές του Πρωθυπουργού προς τον Αλέξη Τσίπρα. Για πολιτική σταθερότητα και ευημερία έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εάν υπάρχει ένας πολιτικός στη χώρα που θα είχε ουσιαστικό όφελος από τις πρόωρες εκλογές δεν θα ήσασταν εσείς κ. Τσίπρα αλλά εγώ. Και στο παρελθόν ουκ ολίγες ευκαιρίες για να πάω σε πρόωρες εκλογές με το αποτέλεσμα για την παράταξη μας να ήταν καλύτερο από τις εκλογές του 2019. Δεν το έκανα, δεν είμαστε το ίδιο, γιατί μας χωρίζει μια άβυσσος ευθύνης απέναντι στις ανάγκες της χώρας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας και πηγή της ευημερίας είναι η πολιτική σταθερότητα.

«Έχω εξήγηση γιατί ζητήσατε εκλογές σήμερα- όχι γιατί πιστεύετε πως θα είστε πρώτο κόμμα αλλά γιατί φοβάστε πως όσο περνάει ο χρόνος κινδυνεύετε να γίνετε τρίτο κόμμα, δίπλα σας είναι η αιτία» προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε:

«Εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας, είτε το ζητάτε, είτε όχι».

Η πολιτική μας μετέτρεψε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες

Ο πρωθυπουργός επέκρινε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έχει τις ίδιες ακραίες απόψεις με «όλους αυτούς τους Θεματοφύλακες του Συντάγματος» λέγοντας «είστε ακόμη μία φορά στο περιθώριο της κοινωνίας» και προσέθεσε: «Εάν εσείς θέλετε να οδηγήσετε την χώρα σε εξάρσεις και ανένδοτους, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, εσείς θα καταδικαστείτε από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού»

Περνώντας στο θέμα του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει ανάπτυξη 9,3% στο 9μηνο, την τρίτη καλύτερη στην Ευρωζώνη, σημειώνοντας ότι «κατέρρευσε η αντιπολίτευση της καταστροφής» και τόνισε:

«Η πολιτική μας μετέτρεψε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες. Πράγματι η κυβέρνηση έπεσε έξω στους υπολογισμούς της, άλλα έπεσε έξω προς τα πάνω, με ένα αναπτυξιακό άλμα, που δεν προέκυψε τυχαία, αλλά ήλθε ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής, που μετέτρεψε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και έτσι ξεπέρασε τις προσδοκίες».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο στόχος της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι διπλός: «Ανάπτυξη από τη μια, κοινωνική φροντίδα από την άλλη», σημείωσε προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Έτσι και φέτος και πέρσι και του χρόνου οι Έλληνες επιβαρύνονται με λιγότερους φόρους και λιγότερες εισφορές και λιγότερο ΕΝΦΙΑ», αφού συνολικά υπάρχουν 57 μειώσεις φόρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Προτιμώ να υπόσχομαι λιγότερα και τα αποτελέσματα να είναι περισσότερα. Ανάπτυξη για όλους χωρίς κανείς στην κοινωνία να μένει πίσω» υπογράμμισε.

Επισημαίνοντας πως «πρέπει να αναμετρηθούμε με την Όμικρον και τη διεθνή κρίση στην ενέργεια», ο πρωθυπουργός στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο θέμα της πανδημίας και τη συζήτηση που γίνεται.

Ανέφερε πως όλα τα στοιχεία για την Ομικρον λένε πως διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και «ελπίζουμε τα συμπτώματα της να είναι ηπιότερα», είπε πως «η πιο σημαντική άμυνα είναι η τρίτη δόση του εμβολίου σε όλους τους πολίτες». «Πρώτοι στην Ευρώπη ανοίξαμε την τρίτη δόση για όλους τους πολίτες. Στόχος μας είναι να καθυστερήσουμε την εξάπλωση της Όμικρον, επιταχύνοντας τους εμβολιασμούς». Εάν κάποιος είναι θωρακσμένος και με τις τρεις δόσεις δεν θα νοσήσει σοβαρά» σημείωσε και επισήμανε ότι τις ημέρες των εορτών πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, και να κάνουμε rapid ή self test και οι εμβολιασμένοι.

Για τη μελέτη Τσόδρα, επισήμανε ότι «πρόκειται για δεδομένα που πρώτος εγώ επικαλούμαι, εδώ και πολλούς μήνες». Απευθυνόμενος προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε «Κύριε Τσίπρα δεν είστε και εδώ διαβασμένος. Να σας θυμίσω τι έλεγα τον Φεβρουάριο του 2020: "Υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα στα περιφερειακά νοσοκομεία, πρόβλημα, που απαντάται και σε άλλες χώρες, αυτό σίγουρα είναι ένα μάθημα για την επόμενη ημέρα"» και τόνισε:

«Δεν περίμενα καμία μελέτη κανενός καθηγητή για να ενισχύσω το ΕΣΥ και τις ΜΕΘ. Από την πρώτη στιγμή επιβολής του πρώτου lockdown, γνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας παρέδωσε στον τομέα των ΜΕΘ μία τραγική κατάσταση».





Σημείωσε ότι η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ είναι μία λύση ανάγκης, «στην οποία αναγκαζόμαστε όταν η πίεση στο ΕΣΥ είναι μεγάλη» και απευθυνόμενος προς την αξιωματική αντιπολίτευση αναρωτήθηκε «το πρόβλημα αυτό παρατηρήθηκε μόνον επί ημερών μας ή το αντιμετωπίσατε και εσείς, κ. Τσίπρα και Πολάκη;».

«Εάν είχαμε σήμερα μία σοβαρή αντιπολίτευση, θα έπρεπε να σκύψουμε πάνω στην ουσία του προβλήματος, που είναι ότι η στελέχωση των ΜΕΘ αποδεικνύεται στην πράξη μία άσκηση πολύ πιο σύνθετη. Θα πρέπει επίσης να είμαστε στοιχειωδώς ειλικρινείς, και να πούμε πως αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα συμβαίνουν σε συστήματα πολύ πιο ώριμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών»τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας την κριτική στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αντιμετώπισης της πανδημίας, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον Αλ. Τσίπρα λέγοντας «είπατε με το μεγάλο θράσος που σας χαρακτηρίζει, ότι βάλατε πλάτη» και επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισε 17 πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. «Πάμε να δούμε πόσο πλάτη βάλατε: Καταψηφίσατε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού υγειονομικών και των πολιτών άνω των 60, αλλά και τα αυστηρά μέτρα κατά των ψευδών πιστοποιητικών εμβολιασμών» είπε και προσέθεσε: «Να τη χαίρεστε τη στήριξη που μας παρείχατε κ. Τσίπρα».

Στη συνέχεια ο Κυρ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ακρίβεια λέγοντας πως «θα είναι μαζί μας για ακόμη ένα διάστημα για αυτό και η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους πολίτες». «Το κάνουμε χωρίς να πληγώσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, αλλά και χωρίς να αφήνουμε απροστάτευτα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τους πιο αδύναμους» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα αφού σημείωσε πως προς το παρόν οι ανακατατάξεις στην αγορά ενέργειας έχουν πάει στο χειρότερο, τα μέτρα προστασίας αφορούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες, ανακοίνωσε 3 πρόσθετα μέτρα για καταναλωτές και επιχειρήσεις:

Πρώτον, πρόσθετη αύξηση της κρατικής ενίσχυσης στα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο. Και αντίστοιχα στα κοινωνικά τιμολόγια για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Δεύτερον, αύξηση της έκπτωσης στους λογαριασμούς φυσικού αερίου κατά 40% για τον μήνα Δεκέμβριο.

Τρίτον, κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια ενέργειας από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο.

«Εκτιμώ ότι θα χρειαστούν δυναμικές παρεμβάσεις για τις ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας και τους πρώτους μήνες του 2022» σημείωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης.





