Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Απαγορευτικό απόπλου στα πλοία

Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν τα 8 και στο Αιγαίο τοπικά τα 9 μποφόρ. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει για σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις των δρομολογίων.

