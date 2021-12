Αθλητικά

Basket League: Μεγάλο διπλό για τη Λάρισα στην Πάτρα

Το πρώτο της φετινό «διπλό», με το οποίο «ξεκόλλησε» προσωρινά από την τελευταία θέση της κατάταξης, πανηγύρισε η Λάρισα.