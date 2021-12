Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: δομή και πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής

Πλήθος οι ανησυχητικές ομοιότητες των μελών της αυτοαποκαλούμενης οργάνωσης «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» με τη «Χρυσή Αυγή».

Της Ελισάβετ Γεωργίου

Με δομή οργάνωσης που θυμίζει αυτή της Χρυσής Αυγής φαίνεται να λειτουργούν οι αυτοαποκαλούμενοι ως «Θεματοφύλακες τους Συντάγματος», σύμφωνα με τη real news της Κυριακής.

Φωτογραφίζονται με όπλα, έχουν συγκροτήσει μια ιεραρχικού τύπου οργάνωση, όπως τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, ενώ φωτογραφικά ντοκουμέντα παρουσιάζουν συγκεκριμένα άτομα σε εκπαιδεύσεις σε συλλόγους εφέδρων.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ,ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές εμφανίζουν η Θεσσαλονίκη, η Δράμα, οι Σέρρες αλλά και το Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ στο στόχαστρο ειδικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται πως έχουν μπει είκοσι περίπου άτομα ανάμεσα τους και πρώην χρυσαυγίτες.

Την ίδια ώρα, την άρνηση ορισμένων να εμβολιαστούν φαίνεται πώς εκμεταλλεύονται και επιτήδειοι. Όπως αποκάλυψαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» υπάρχει ιστοσελίδα, μέσω της οποίας, χρεώνουν 300 ευρώ για...πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ο χρήστης δεν έχει παρά να παραγγείλει το πιστοποιητικό, να πληρώσει σύμφωνα με τις οδηγίες και να περιμένει την παραλαβή του. Όμως οι επιτήδειοι εξαπατούν και τους αρνητές.

Οι σχετικές ιστοσελίδες έχουν κινητοποιήσει μάλιστα και τις αρχές.

