Ακρίβεια: Μέτρα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και αγρότες

Τι αλλάζει βάσει των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2022 διευκρίνισε το υπουργείο Περιβάλλοντος λίγο αργότερα.

Επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας

Για τον μήνα Δεκέμβριο, αυξάνεται η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, για όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση. Το ύψος της στήριξης διαμορφώνεται από 130 ευρώ/MWh, σε 165 ευρώ/MWh για τις πρώτες 300 kWh. Ως εκ τούτου η επιδότηση ανέρχεται πλέον σε 49,5 ευρώ τον μήνα από 39 ευρώ τον μήνα.

Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), η στήριξη τον Δεκέμβριο αυξάνεται σε 185 ευρώ/MWh από 150 ευρώ/MWh. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 55,5 ευρώ τον μήνα από 45 ευρώ τον μήνα.

Έκπτωση για τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προσφέρει έκπτωση 16% στη χονδρική τιμή προμήθειας για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και 40% για τον Δεκέμβριο. Το μέτρο αυτό συνεπάγεται έκπτωση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, που θα ανέλθει σε 11 ευρώ ανά θερμική MWh τον Οκτώβριο, σε 16 ευρώ ανά θερμική MWh τον Νοέμβριο και σε 34 ευρώ ανά θερμική MWh.

Οι οικιακοί καταναλωτές θα έχουν επιπλέον μείωση κατά μέσο όρο 15 ευρώ ανά θερμική MWh από την αναστολή χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Συνολικά, τον Νοέμβριο η έκπτωση για τα νοικοκυριά διαμορφώνεται σε 31 ευρώ ανά θερμική MWh και τον Δεκέμβριο σε 49 ευρώ ανά θερμική MWh.

Γραμμή Ενεργειακής Αλληλεγγύης (15902)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο των δράσεών του για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, θέτει σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης που θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Σκοπός της γραμμής είναι η υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κίνδυνο διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω αδυναμίας εξόφλησης των οφειλών τους στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες επιτροπές στον κάθε Δήμο αλλά και τη ΔΕΔΔΗΕ ώστε να εξετάζονται άμεσα τα αιτήματα επανασύνδεσης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καλύπτει το κόστος της επανασύνδεσης για τους πολίτες που θα λαμβάνουν έγκριση για τα αιτήματά τους. Ο προϋπολογισμός της έκτακτης αυτής στήριξης θα ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ και θα εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Μέτρα για τους αγρότες

Η Κυβέρνηση λαμβάνει ειδική μέριμνα για τη στήριξη των αγροτών, με πρόσθετη επιδότηση σε όλα τα αγροτικά τιμολόγια για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Η επιδότηση θα καλύψει το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής που έχει επιβληθεί, αφαιρουμένων των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων που ήδη έχουν χορηγηθεί. Στην παραπάνω έκπτωση θα ενταχθούν και τα ξηραντήρια καπνού μετά από αίτηση στον οικείο προμηθευτή. Η έκπτωση θα χορηγηθεί στους δικαιούχους με πιστωτικό λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ τις επόμενες ημέρες. Το συνολικό ύψος της πρόσθετης επιδότησης στους αγρότες θα ανέλθει σε 50 εκατ. ευρώ.

