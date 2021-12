Κόσμος

Κορονοϊός: Γιορτές με lockdown στην Ολλανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος είναι να συγκρατηθεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων με τη μετάλλαξη Όμικρον.

Η Ολλανδία μπαίνει εκ νέου σε καραντίνα από αύριο πρωί Κυριακής, για την περίοδο των εορτών, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η μεγάλη αύξηση των λοιμώξεων από την Covid-19 λόγω της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

"Η Ολλανδία κλείνει ξανά. Αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω του πέμπτου κύματος που μας έρχεται με την παραλλαγή Όμικρον", δήλωσε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

"Είμαι εδώ απόψε με στενάχωρη διάθεση. Για να συνοψίσω σε μια φράση, η Ολλανδία επιστρέφει στην καραντίνα από αύριο", είπε ο Ρούτε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλο Γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Απαγορευτικό απόπλου στα πλοία

Ακραίο ομοφοβικό επεισόδιο σε Γυμνάσιο