Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Νέος σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή.

Νέος σεισμός αναστάτωσε το Αρκαλοχώρι του δήμου Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης. Το εστιακό βάθος της νέας δόνησης εντοπίζεται στα 13,9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση σημειώθηκε 24 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου. Το μέγεθός του, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι 3,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 7 χιλιόμετρα νότια και δυτικά του Αρκαλοχωρίου.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

