Κύπρος – Μετάλλαξη Όμικρον: Με PCR και καραντίνα οι ταξιδιώτες από Ηνωμένο Βασίλειο

Μέτρα για τους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε η Κύπρος, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον.

Αυτοπεριορισμό, τεστ PCR κατά την άφιξη, καθώς και rapid test στις 72 ώρες μετά την είσοδό τους στην Κύπρο ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Κύπρου, για όλους τους επιβάτες που εισέρχονται από τις 18 Δεκεμβρίου 2021 στην Κυπριακή Δημοκρατία από το Ηνωμένο Βασίλειο, άνω των 12 ετών και ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κάλυψης ή προηγούμενης νόσησης, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων με την παραλλαγή Όμικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έτσι, από σήμερα, όλοι όσοι καταφθάνουν από την Μ. Βρετανία οφείλουν να εφαρμόσουν τα παρακάτω:

Μέχρι την έκδοση του PCR αποτελέσματός τους, υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό στον χώρο διαμονής τους. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος παραμένουν αυστηρά σε αυτοπεριορισμό και αναμένουν οδηγίες από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας.

Κατά την άφιξή τους, οι επιβάτες λαμβάνουν συσκευασία που περιέχει 5 self-test, τα οποία οφείλουν να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση PCR που τους έγινε στο αεροδρόμιο. Οι επιβάτες θα διενεργούν ένα self-test κάθε μέρα και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα επικοινωνούν με τον Προσωπικό Γιατρό τους στην Κύπρο, για να τους παραπέμψει για εξέταση PCR στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας της επαρχίας διαμονής τους. Εάν δεν έχουν Προσωπικό Ιατρό στην Κύπρο, τότε θα επικοινωνούν κατευθείαν με τον Συντονισμό Ιατρείων Δημόσιας Υγείας στο email: coordination.iatreiadygeias@moh.gov.cy στέλνοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής τους (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης και επαρχία), καθώς και μια φωτογραφία του θετικού τους self-test.

Στις 72 ώρες από την άφιξή τους, με δεδομένο ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν αρνητικό αποτέλεσμα στη διενέργεια του self-test, θα πρέπει να διενεργούν ένα rapid test στις κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας και να αποστείλουν το αποτέλεσμα στο email: monada2@mphs.moh.gov.cy μέσω της ιστοσελίδας από την οποία θα το εκδώσουν (www.eudcc.gov.cy) επιλέγοντας ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Για να δικαιούνται το rapid test δωρεάν, θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα επιβίβασής τους στο σημείο δειγματοληψίας.

Συστήνεται κατά τις πρώτες ημέρες από την άφιξη των επιβατών στην Κυπριακή Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν περιορισμένες επαφές, να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας (χρήση μάσκας, υγιεινή των χεριών, τήρηση αποστάσεων) και να αποφεύγουν οποιαδήποτε σωματική επαφή με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

