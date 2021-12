Αθλητικά

Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Ο Καρέλης λύτρωσε τα “καναρίνια”

Νίκη "χρυσάφι" και μεγάλη βαθμολογική ανάσα για τον Παναιτωλικό.

Με τον Νίκο Καρέλη να περνάει αλλαγή στο παιχνίδι και να σκοράρει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε με 2-1 του Ατρόμητου στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Με υπέροχο γκολ ο Ντέιμπι Φλόρες (3’) είχε ανοίξει το σκορ για τα «καναρίνια», για να ισοφαρίσει προσωρινά ο Θεοφάνης Μαυρομμάτης (55’) για τους Περιστεριώτες.

Ιδανικότερο ξεκίνημα δε θα μπορούσαν να φανταστούν οι γηπεδούχοι. Έπειτα από τακουνάκι του Νίκου Βέργου στην περιοχή του Ατρόμητου, ο Στέφανος Στρούγγης έδωσε ύψος στην μπάλα και ο Φλόρες με απίθανο ανάποδο ψαλίδι την έστειλε στα δίχτυα του Κενάν Πίριτς για το 1-0 μόλις στο 3’.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα στο γήπεδο, προσπαθώντας να αντιδράσουν, αλλά ευκαιρίες δε δημιούργησαν πλην μιας επικίνδυνης σέντρας-σουτ του Ευθύμη Κουλούρη στο 36’. Ήταν και ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το πρώτο μέρος.

Με την είσοδο του Σρνταν Σπιριντόνοβιτς ο Γιώργος Παράσχος έκανε πιο επιθετική την ομάδα του. Ο Κουλούρης αστόχησε από καλή θέση στο 50’ ενώ σαφώς πιο επικίνδυνο – μα κι εκτός εστίας – ήταν το σουτ του Χάρη Χαρίση δυο λεπτά αργότερα.

Η τρίτη ήταν κι η φαρμακερή αφού έπειτα από κόρνερ του Σπιριντόνοβιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Μαυρομμάτη που δε λάθεψε για το 1-1 στο 55’. Οι Περιστεριώτες συνέχισαν να είναι πιο απειλητικοί, με τον Τόμας Μπεντινέλι να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Νίκου Μελίσσα στο 62’.

Στο 75’ ο Γιάννης Αναστασίου πέρασε στο ματς τον Καρέλη. Δύο λεπτά μετά, ο Παράσχος τον Σταύρο Βασιλαντωνόπουλο. Προτού προλάβει ο πρώην μπακ της ΑΕΚ να πάρει τη θέση του, ο Διαμαντής Χουχούμης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Πάτρικ Σάλομον βρήκε με το κεφάλι την μπάλα, στέλνοντάς τη – άθελά του – συστημένη στον Καρέλη για το 2-1.

Πέτυχε κι άλλο γκολ ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού, με αριστερό «κεραυνό», ωστόσο στο ξεκίνημα της φάσης είχε πάρει την μπάλα με το χέρι κι ως εκ τούτου το γκολ δε μέτρησε.

Στις καθυστερήσεις ο Πίριτς έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ το φάουλ του Φλόρες, ωστόσο αυτό ουδόλως στεναχώρησε τα «καναρίνια» που έφτασαν σε μια σπουδαία βαθμολογικά επιτυχία, αφήνοντας στην προτελευταία θέση τον Ατρόμητο.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Χουχούμης, Αποστολάκης – Χατζηισαϊας, Σάλομον, Ντένιτς.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Αποστολάκης, Χουχούμης, Αντούνες (75’ Τσιγγάρας), Βέργος, Μπαρμπόσα (75’ Καρέλης), Κορνέλιους, Ντουάρτε (90’+6’ Περέιρα), Φλόρες, Μεντόσα (90’+3’ Λούι), Μαλής.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Πίριτς, Καστελάνο, Κιβρακίδης, Στρούγγης (46’ Σπιριντόνοβιτς), Χατζηισαϊας, Μαυρομάτης, Χαρίσης (77’ Νάτσος), Σάλομον, Ντένιτς (86’ Τζαβίδας), Μπεντινέλι (77’ Βασιλαντωνόπουλος), Κουλούρης.

