Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα μέσα στην κουζίνα του σπιτιού της.

Απανθρακωμένη βρέθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα 89 ετών, στο σπίτι της στην οδό Δημοκρίτου, στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η άτυχη ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο χώρο της κουζίνας.

Οταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, ήταν ήδη αργά, καθώς η φωτιά είχε σβήσει και δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στους χώρους του σπιτιού εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης.

