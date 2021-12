Κοινωνία

Χαλκίδα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο παράσυρε πεζό πάνω στην διάβαση και τον εγκατέλειψε (εικόνες)

Τροχαίο - σοκ στη Χαλκίδα. Το θύμα έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 20:20, άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν περνώντας διάβαση πεζών παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο τον εγκατέλειψε. Σοκαρισμένοι περαστικοί άκουσαν τον ήχο της σύγκρουσης και βρέθηκαν αμέσως στο σημείο, όπου κάλεσαν την Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, εθελοντικό όχημα της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης έσπευσε στο σημείο ώστε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν περιπολικά της Τροχαίας Χαλκίδας και Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι ενώ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συλλέγουν πληροφορίες για το συμβάν ώστε να εντοπίσουν τον οδηγό που εγκατέλειψε το θύμα.

Πηγη: EviaThema

