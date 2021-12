Κόσμος

Κίνα: αυτοκινητόδρομος κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Τραγωδία με κατάρρευση υπερυψωμένου δρόμου πάνω σε άλλον, που είχε ως αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς.

Αυτοκινητόδρομος υπερυψωμένος κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα σκοτώνοντας οδηγούς που περνούσαν από το σημείο.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Κίνα, στην ανατολική επαρχία Χουμπέι.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι CCTV, ο δρόμος κατέρρευσε στις 15:00, τοπική ώρα, παγιδεύοντας επτά ανθρώπους που περνούσαν στον από κάτω δρόμο με τα αυτοκίνητά τους.

Τρεις από αυτούς ανασύρθηκαν νεκροί και άλλοι τέσσερις απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης του αυτοκινητόδρομου που περνούσε πάνω από άλλον αυτοκινητόδρομο.

