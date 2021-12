Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Προειδοποίηση ΠΟΥ για ραγδαία εξάπλωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κρούσματα της παραλλαγής του ιού διπλασιάζονται μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες σε περιοχές όπου υπάρχει μετάδοση στην κοινότητα.

Η μετάλλαξη Όμικρον έχει αναφερθεί σε 89 χώρες και ο αριθμός των κρουσμάτων διπλασιάζεται σε 1,5 με 3 ημέρες σε περιοχές όπου υπάρχει μετάδοση στην κοινότητα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται ραγδαία σε χώρες με υψηλά επίπεδα ανοσίας του πληθυσμού, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό οφείλεται στην ικανότητα του ιού να διαφεύγει της ανοσιακής προστασίας, στην εγγενή αυξημένη μεταδοτικότητά του ή σε έναν συνδυασμό των δύο, ανέφερε ο Π.Ο.Υ. σε ενημέρωσή του.

Στις 26 Νοεμβρίου, λίγο μετά τον εντοπισμό της, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την Όμικρον «παραλλαγή ανησυχίας» και ακόμη πολλά πράγματα για αυτήν παραμένουν άγνωστα, μεταξύ των οποίων και η σοβαρότητα της νόσου που προκαλεί. «Ακόμη υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για την κλινική σοβαρότητα της Όμικρον. Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να αντιληφθούμε το προφίλ σοβαρότητας και με ποιόν τρόπο επηρεάζεται αυτή από τον εμβολιασμό και την προϋπάρχουσα ανοσία», αναφέρει ο Π.Ο.Υ.

Ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνεται τόσο γρήγορα σε κάποιες περιοχές, τα νοσοκομεία κινδυνεύουν να υπερφορτωθούν. «Οι νοσηλείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νότια Αφρική συνεχίζουν να αυξάνονται και δεδομένων των αυξανόμενων κρουσμάτων είναι πιθανό πολλά συστήματα υγείας να υπερφορτωθούν σύντομα», σημειώνεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε ΕΠΑΛ της Αργυρούπολης

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 34 σημεία

Καιρός: Με κακοκαιρία ξημερώνει η Κυριακή