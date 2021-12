Οικονομία

Κορκίδης: Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί εθνική προσπάθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογραμμίζει την προνοητικότητα της Κυβέρνησης, σε αντίθεση με την διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κάθε δυνατή ελάφρυνση των χρεώσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου είναι ευπρόσδεκτη, καθώς βασικός στόχος είναι να διαφυλαχθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη στήριξη της παραγωγής και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών για τη διατήρηση της καταναλωτικής τάσης». Αυτό σημειώνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, με την ευκαιρία της ψήφισης του προϋπολογισμού και της ανακοίνωσης των πρόσθετων μέτρων.

Όπως δήλωσε ο κ. Κορκίδης: «Κάθε δυνατή ελάφρυνση των χρεώσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου είναι ευπρόσδεκτη, καθώς βασικός στόχος είναι να διαφυλαχθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη στήριξη της παραγωγής και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών για τη διατήρηση της καταναλωτικής τάσης. Είναι προφανές ότι η αγορά που βίωσε τις πιέσεις των κυμάτων της πανδημίας “διψά” για υποστηρικτικά μέτρα, στο πλαίσιο όμως του δημοσιονομικού χώρου που έχει δημιουργηθεί χάρη στην ευελιξία και την πρόνοια της Κυβέρνησης σε μία ιδιαίτερα δύσκολή περίοδο.

Οι πρόσθετες κρατικές ενισχύσεις για μειώσεις στην τιμή του ρεύματος και οι εκπτώσεις στο φυσικό αέριο, εκτός των χιλιάδων νοικοκυριών και αγροτών, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που πασχίζουν να διατηρηθούν, διατηρώντας έναν σεβαστό αριθμό θέσεων εργασίας. Θέσεων που με τις απολαβές τους διατηρούν την κινητικότητα στην οικονομία, άρα και στην αγορά.

Δεδομένου μάλιστα της γεωμετρικής αύξησης του κόστους παραγωγής ρεύματος, αλλά και της τιμής διοχέτευσης στην αγορά φυσικού αερίου, υπενθυμίζεται ότι το ΕΒΕΠ έχει ταχθεί υπέρ της επίσπευσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με επίδραση στο ενεργειακό πεδίο, αλλά και της γενικευμένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα είναι μία χώρα προικισμένη με μεγάλη ετήσια ηλιοφάνεια, ανέμους, αλλά και με θάλασσες, όπου οι κυματισμοί τους μπορούν να αξιοποιηθούν για φθηνή ηλεκτροπαραγωγή, ώστε στο μέλλον να βοηθήσει και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο μειώνοντας μεγάλο τμήμα των ανελαστικών δαπανών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, αφού δεν προκύπτει κοινοτική στήριξη, απαιτεί εθνική προσπάθεια».

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του, πως οι ανακοινώσεις των τριών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Βουλή, στο πλαίσιο της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2022, μπορεί να μην καλύπτουν το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών, αλλά δείχνουν προνοητικότητα εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα και αποφασιστικότητα, σε αντίθεση με την διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνει, ακόμη, πως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα απαραίτητα νέα μέτρα και στην πρόσφατη τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. για το 2021, όπου η ενεργειακή κρίση ήταν και πάλι ψηλά στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών, μετά από την εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τρία πρόσθετα μέτρα που αφορούν καταναλωτές και επιχειρήσεις είναι:

Πρόσθετη αύξηση της κρατικής ενίσχυσης στα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο, και αντίστοιχα στα κοινωνικά τιμολόγια για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αύξηση της έκπτωσης κατά 40% στους λογαριασμούς φυσικού αερίου για τον μήνα Δεκέμβριο. Κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια ενέργειας.

Στην ανακοίνωση του Επιμελητηρίου υπογραμμίζεται πως, τουλάχιστον η Ελλάδα, με τα νέα μέτρα, δείχνει αντανακλαστικά στην έντονη ανησυχία για την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας στο μέτρο του δυνατού μια προσπάθεια έγκαιρης και δυναμικής διαχείρισης μπροστά στο ασαφές τοπίο για το νέο έτος.

Μάλιστα, όπως εκτιμά το Επιμελητήριο, σε μία περίοδο πίεσης από την “διπλή κρίση” πανδημίας-πληθωρισμού, όλα δείχνουν πως η ενεργειακή κατάσταση δεν θα μεταβληθεί ουσιωδώς το 2022, αφού οι συζητήσεις στην Ε.Ε. συνεχίζονται, χωρίς όμως να κινούνται προς την άμβλυνση των διαφορών Βορρά-Νότου για τον τρόπο αντιμετώπισης, ούτε να προϊδεάζουν για συντονισμένες κοινοτικές άμεσες κινήσεις.

Σημειώνει, επιπλέον, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πήραν αποφάσεις και περιορίστηκαν μόνο στην ανταλλαγή απόψεων πάνω στο πακέτο μέτρων που παρουσίασε η Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση αγοράς φυσικού αερίου, την πρόταση από κοινού αγοράς στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε εθελοντική βάση και τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού με την αλλαγή του μοντέλου τιμολόγησης, ώστε να μην εξαρτάται τόσο από τις ακριβές μονάδες φυσικού αερίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Απόπειρα γυναικοκτονίας: Ο επίδοξος δράστης προσπάθησε να βιάσει το θύμα

Νέα μέτρα στα ταξίδια από σήμερα: Τι αλλάζει για όσους θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα

ΟΑΣΑ: Ενισχυμένα δρομολόγια για μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ την Κυριακή