Κοινωνία

Φωτιά σε ΕΠΑΛ της Αργυρούπολης

Συναγερμός σήμανε στο 1ο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αίθουσα.

Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε θρανία εντός αίθουσας στο 1ο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης.

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.