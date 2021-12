Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη “Όμικρον” - Βρετανία: “Έκρηξη” κρουσμάτων σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον στη Βρετανία. Φόβοι για αύξηση και των εισαγωγών.

Επιστημονικοί σύμβουλοι της βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσαν πως είναι "σχεδόν βέβαιο" ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μολύνονται καθημερινά από την παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι πιθανό να αυξηθούν.

"Προς το παρόν οι αριθμοί που παρατηρούνται στις λοιμώξεις από την Όμικρον ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανόν περίπου το ένα δέκατο του πραγματικού αριθμού, γιατί τα δεδομένα καθυστερούν στις αναφορές των νοσοκομείων", δήλωσε η Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης στα πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης Δεκεμβρίου.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο έδειξαν ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Όμικρον έφτασαν τα 24.968 έως τις 20.00 ώρα Ελλάδας της 17ης Δεκεμβρίου, αυξημένα κατά 10.000 κρούσματα σε 24 ώρες.

Χωρίς τη λήψη περαιτέρω μέτρων προκειμένου να επιβραδύνουμε τη διασπορά της Covid-19 "η μοντελοποίηση δείχνει μια κορύφωση με τουλάχιστον 3.000 εισαγωγές ημερησίως στα νοσοκομεία στην Αγγλία", σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 34 σημεία

Φωτιά σε ΕΠΑΛ της Αργυρούπολης

ΟΑΣΑ: Ενισχυμένα δρομολόγια για μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ την Κυριακή