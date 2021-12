Κοινωνία

ΟΑΣΑ: Ενισχυμένα δρομολόγια για μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ την Κυριακή

Συχνότερα θα είναι την Κυριακή τα δρομολόγια, κατά τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Στην ενίσχυση δρομολογίων σε μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ κατά τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την εορταστική περίοδο προχωρά ο όμιλος ΟΑΣΑ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποδεικνύοντας «την έμπρακτη στήριξή του, όχι μόνο στους επιβάτες, αλλά και στον εμπορικό κόσμο της Αθήνας».

Ειδικότερα, σήμερα και κατά τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, ο ΟΑΣΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη ενίσχυση 33 λεωφορειακών γραμμών και 6 γραμμών τρόλεϊ. Αντίστοιχα τα δρομολόγια του μετρό, θα ενισχύονται ανάλογα με την επιβατική κίνηση με έκτακτους συρμούς, ενώ η συχνότητα στις ώρες αιχμής στις Γραμμές 2 και 3 θα παραταθεί έως τις 19:00.

Ενημέρωση για την έκτακτη ενίσχυση των δρομολογίων σήμερα παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ.

