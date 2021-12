Αθλητικά

Μιλγουόκι Μπακς: Νέα ήττα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Βραδιά εκπλήξεων στο NBA, με “διπλά” από Ορλάντο και Ουάσινγκτον.

Πολλές εκπλήξεις σημειώθηκαν στα ματς που έγιναν τα ξημερώματα στο ΝΒΑ, με κυριότερη την εντός έδρας ήττα του Μπρούκλιν από το Ορλάντο με 93-100. Επίσης το Τορόντο επιβλήθηκε του Γκόλντεν Στέιτ, ενώ με “διπλό” από την έδρα της Γιούτα έφυγε και η Ουάσινγκτον.

Με σύνθεση ανάγκης παρατάχθηκε ξανά το Μιλγουόκι, καθώς εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκαν ούτε οι Μίντλετον, Χόλιντεϊ, και Πόρτις. Το Κλίβελαντ εκμεταλλεύτηκε τις ελλείψεις των πρωταθλητών και πέρασε ένα ήσυχο βράδυ στο “Fiserv Forum” επικρατώντας 119-90.

Τα “ελάφια” υποχώρησαν στο 19-13, ενώ οι Καβαλίερς με την 6η συνεχόμενη νίκη τους έχουν πλέον καλύτερο ρεκόρ (19-12) και βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας.

Λόγω των πολλών απουσιών, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 25 λεπτά και πέτυχε 7 πόντους, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ. Ο Νουόρα ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των γηπεδούχων με 28 πόντους και 4/8 τρίποντα, πραγματοποιώντας σε δεύτερο σερί ματς εξαιρετική εμφάνιση. Από το Κλίβελαντ ξεχώρισε ο Οσμάν με 23 πόντους (5/9 τρίποντα) και ο Γκάρλαντ με 22.

