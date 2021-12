Τεχνολογία - Επιστήμη

e-ΕΦΚΑ: Οι 17 ψηφιακές υπηρεσίες που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΕΦΚΑ παίνει στην ψηφιακή εποχή και βάζει τέλος στην γραφειοκρατία...

«Τη μάχη με τη γραφειοκρατία φαίνεται να κερδίζει ο ΕΦΚΑ, ο οποίος εφαρμόζει "κοινωνική πολιτική στην πράξη", προχωρώντας σε αλλαγές και καίριες παρεμβάσεις» αναφέρει ο φορέας. Παράλληλα, σημειώνει ότι, μέσα από τις συνολικά 52 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που διαθέτει αυτήν τη στιγμή ο φορέας, πραγματοποιούνται πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές τον μήνα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα πολιτών και εργαζομένων.

Όπως επισημαίνει, «μόνο τους 12 μήνες του 2021, ο Οργανισμός "εγκαινίασε" 17 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους εύκολα και γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρούνται, αναζητώντας που πρέπει να απευθυνθούν, χωρίς να λαμβάνουν διαφορετικές απαντήσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία, από υπάλληλο σε υπάλληλο και χωρίς να έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται τα υποκαταστήματα, για να καταθέσουν μια σειρά δικαιολογητικών».

Οι 17 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2021, είναι οι εξής:

1. Απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας προστατευόμενων μελών.

2. Ψηφιακή αίτηση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης.

3. Διαδικασίες, απογραφής, μεταβολής και λήξης ασφάλισης.

4. Αίτηση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης.

5. Αυτόματη λήξη ασφάλισης μελών νομικών προσώπων.

6. Εγγραφή των νέων δικηγόρων.

7. Λογισμικό για την ταχύτερη απονομή διεθνών συντάξεων και παροχών.

8. Υποβολή αίτησης-δήλωσης εισφορών παράλληλα απασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών.

9. Υπηρεσία εξ αποστάσεως ραντεβού myEFKA live.

10. Ηλεκτρονικά ραντεβού για υποθέσεις του τ. ΕΤΕΑΕΠ.

11. Έλεγχος εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας.

12. Πλατφόρμα για τα αναδρομικά κληρονόμων συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

13. Ειδική πλατφόρμα για άμεση και προσωποποιημένη πληροφόρηση των συνταξιούχων σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους.

14. Ολοκλήρωση καταχώρισης των ασφαλιστικών εισφορών από μονομερείς δηλώσεις στο ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ.

15. Ένταξη στο support.gov.gr για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

16. Ψηφιακό επίδομα μητρότητας.

17. Ηλεκτρονική υπηρεσία για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η νέα, πολύ σημαντική ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει τη μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου, μέσα σε δύο μήνες. Επισημαίνεται ότι μόνο το 2021 ο αριθμός των αιτημάτων για μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης ξεπέρασε τα 20.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα τεθούν σε λειτουργία νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και λογισμικά που θα ψηφιοποιούν την έκδοση των νέων συντάξεων και θα αποκλιμακώσουν το στοκ των εκκρεμών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Απόπειρα γυναικοκτονίας: Ο επίδοξος δράστης προσπάθησε να βιάσει το θύμα

Νέα μέτρα στα ταξίδια από σήμερα: Τι αλλάζει για όσους θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα

“Μινιόν” - “Κατράντζος”: Σαν σήμερα οι φωτιές που έκαψαν την Χριστουγεννιάτικη Αθήνα (εικόνες)