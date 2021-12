Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα στον ΑΝΤ1: Ανεμβολίαστοι και άνω των 60 ετών οι διασωληνωμένοι

H αναπληρώτρια Υπ. Υγείας σχολίασε τις αντιδράσεις για την μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα, ενώ μίλησε για τα μέτρα κατά της διασποράς κορονοϊού την περίοδο των εορτών.

Η μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα περιέχει στοιχεία που είναι γνωστά στους ειδικούς, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, χαρακτηρίζοντας ωστόσο απίθανο να είχε περιέλθει εις γνώση του Πρωθυπουργού.

Αναφερόμενη στα μέτρα κατά της πανδημίας στη διάρκεια των εορτών, κατά την οποία ο κίνδυνος συγχρωτισμού είναι αυξημένος, η κ. Γκάγκα είπε πως έγιναν συστάσεις στους πολίτες και ότι η υποχρεωτικότητα μπήκε για αυτούς που ταξιδεύουν. «Είναι σημαντικό να ελεγχόμαστε», είπε αναφερόμενη στα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους διασωληνωμένους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι οι άνω των 60 ετών και οι ανεμβολίαστοι.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας επανέλαβε πως η Κυβέρνηση αύξησε σε μεγάλο αριθμό τις ΜΕΘ COVID, προκειμένου να θωρακίσει το ΕΣΥ απέναντι στην πανδημία κορονοϊού.

Τέλος, συνέστησε προσοχή σε όλους κατά την περίοδο των εορτών και ζήτησε από όσους έχουν συμπτώματα να πηγαίνουν εγκαίρως σε νοσοκομείο.

