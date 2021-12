Παράξενα

Ευρυτανία: Ένα φλαμίνγκο στα χιόνια (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο θέαμα απαθανάτισε με το κινητό τηλέφωνό του, ένας κάτοικος χωριού της Ευρυτανίας.

Σε βίντεο που ανήρτησε, το βράδυ του Σαββάτου, ο Γιώργος Χαντζόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο Ευρυτανίας, εμφανίζεται ένα φλαμίνγκο να περιφέρεται στο χιόνι, σε έναν από τους δρόμους του χωριού.

Το φλαμίνγκο, προφανώς έχασε τον προσανατολισμό του, πιθανόν λόγω της κακοκαιρίας “Κάρμελ”, και βρέθηκε στις αφιλόξενες γι’ αυτό καιρικές συνθήκες της Ευρυτανίας.

Οι κάτοικοι του χωριού που το εντόπισαν, προσπάθησαν να το πλησιάσουν για να του προσφέρουν ένα καταφύγιο για το βράδυ, αλλά δεν τα κατάφεραν κι έτσι ενημέρωσαν σύλλογο που ασχολείται με την προστασία και διάσωση άγριων ζώων.

Πηγή: evrytanika.gr

